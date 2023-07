Ariana Grande sans alliance à Wimbledon : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Ariana Grande a été aperçue sans son alliance alors qu’elle assistait à Wimbledon. Le nouveau joueur de 30 ans regardait le match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz le dimanche 16 juillet, lorsque sa main gauche semblait être sans son cierge magique géant de son mari Dalton Gomez. Cependant, Ariana n’était pas seule au match, puisqu’elle était assise avec Andrew Garfield et Bridgertonc’est Jonathan Bailey pour le grand événement sportif.

La native de Floride semblait être de bonne humeur alors qu’elle partageait un rire avec Andrew, 39 ans, montrant ses divers tatouages ​​​​à la main et sa manucure française sur le doigt sans anneau. Elle était habillée Wimbledon chic pour l’événement, secouant Ralph Laurenchapeau Wimbledon en édition limitée, accompagné d’un pull gris anthracite à manches courtes, d’une longue jupe grise et d’escarpins noirs. Ariana a gardé son visage partiellement couvert d’une paire de lunettes de soleil rondes inspirées des années 70 avec des verres verts funky, également accessoirisée avec une paire de boucles d’oreilles créoles en perles.

La star typiquement brune berce toujours ses mèches blondes qu’elle porte depuis plusieurs mois pour incarner Glinda dans la prochaine adaptation cinématographique de Méchant. En raison du tournage et de la production à Londres, Ariana est au Royaume-Uni depuis plusieurs mois aux côtés de sa co-star Cynthia Erivo36 ans, ainsi que le reste de la distribution et de l’équipe du film.

Ariana épouse son mari Dalton Gomez, 28 ans, en mars 2021 après environ un an de fréquentation. On ne sait pas exactement quand la romance a commencé, mais le duo a été vu pour la première fois en février 2020 peu de temps avant le début de la quarantaine COVID-19. En décembre 2020, l’agent immobilier a posé la question avec une bague unique de 350 000 $ qui comprenait un diamant taille ovale et placée à côté d’une perle blanche sertie sur une bande d’or. La perle est un héritage de sa grand-mère Marjorie, dont Ari a révélé qu’il avait une longue histoire familiale. « Nonna m’a fait faire une bague avec la perle de l’épingle de cravate de grand-père. elle dit qu’il lui a dit dans un rêve que ça me protégerait », a-t-elle révélé en 2020 via Instagram.

La chanteuse des «7 anneaux» a principalement taquiné son prochain film, dont la sortie est prévue en novembre 2024, et ses projets musicaux. Dalton est cependant apparu dans un cliché partagé en novembre 2022 qui comprenait un joli selfie de la paire, mais pas de légende.

