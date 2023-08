Ariana Grande révèle la nouvelle Glinda The Good Witch Tattoo dans une interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Ariana Grande30 ans, a révélé qu’elle s’était fait un nouveau tatouage, dans une interview avec Séduire. La nouvelle encre de la chanteuse, qui est l’un des nombreux tatouages ​​qu’elle a, est Glinda la bonne sorcière de l’original Magicien d’Oz livre, et c’est quelque chose qu’elle voulait obtenir depuis un moment. « Quand ils viennent vers moi, je les reçois », a-t-elle déclaré au point de vente à propos de ses tatouages. « Celui-ci, je savais que je voulais l’avoir depuis très longtemps. »

Ariana a montré le tatouage « le plus récent », qui se trouve sur le dos de sa main droite, à l’intervieweur et a dit: « C’est Glinda de l’original L.Frank Baum livre. »

« J’ai attendu une éternité pour remplir cette main », a-t-elle poursuivi. « J’ai pensé: » Je vais attendre que la bonne chose se produise « , et oui, c’était très bien. »

Le nouveau tatouage d’Ariana n’est pas trop surprenant étant donné qu’elle joue Glinda la bonne sorcière dans le prochain Méchant film, dans lequel elle a partagé la vedette avec son nouveau petit ami, Ethan Slater. L’acteur de 31 ans, surtout connu pour avoir interprété le rôle-titre dans le Bob l’éponge Carré comédie musicale, joue le rôle de Boq, dans le film très attendu, qui devrait sortir l’année prochaine. La romance des jeunes stars a été signalée pour la première fois en juillet, au milieu des informations selon lesquelles Ariana et son mari Dalton Gomez diviser. Il a également été rapporté plus tard qu’Ethan avait demandé le divorce de sa femme depuis cinq ans, Lilly Jay.

Quand Ariana ne fait pas la une des journaux pour ses tatouages ​​et sa vie amoureuse, elle le fait pour sa carrière. Le crooner « Love Me Harder » se serait séparé de son manager Scooter braunavec qui elle a commencé à travailler en 2013. Paletc’est Matthieu Belloni est allé sur Twitter pour partager la nouvelle quelques heures seulement après Variété rapporté que Demi Lovato a fait de même. « NEWS : Ariana Grande s’est séparée de Scooter Braun en tant que manager », a écrit Matthew dans le post. Ariana n’a pas encore confirmé le rapport, mais Scooter a semblé se moquer de la nouvelle dans son propre tweet, à peu près au même moment où la scission est devenue publique. « Dernières nouvelles… Je ne me gère plus », a-t-il écrit.