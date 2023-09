Ariana Grande retient ses larmes en admettant avoir « une tonne de produit de comblement pour les lèvres et de Botox »

Ariana Grande était émue en réfléchissant à son parcours d’injection cosmétique.

L’interprète de « Thank U, Next » a joué dans Les secrets de beauté de Vogue YouTube série, où elle a admis avoir consommé « une tonne » de produits de comblement pour les lèvres et de Botox pendant plusieurs années.

« Toute transparence, en tant qu’esthéticienne, comme je le fais pour mes lèvres, [I’ve] J’ai eu une tonne de produits de comblement pour les lèvres au fil des ans et du Botox. J’ai arrêté en 2018 parce que je me sentais tellement… [it was] trop. J’avais juste envie de me cacher, tu sais », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Grande prit un moment et leva les yeux, essayant d’empêcher les larmes de couler sur son visage.

« Je ne m’attendais pas à être ému », a déclaré Grande. « Pendant longtemps, la beauté consistait pour moi à me cacher, et maintenant j’ai l’impression que ce n’est peut-être plus le cas depuis que j’ai arrêté de prendre des produits de comblement et du Botox. »

L’interprète des « 7 Anneaux » a indiqué qu’elle n’était pas contre les injections cosmétiques – et qu’elle ne les jurerait pas pour elle-même à l’avenir – mais pour l’instant, elle adopte ses « lignes de cri et de sourire bien méritées ».

Elle a continué, « [Aging] peut être une si belle chose. Pourrais-je faire peau neuve dans 10 ans ? Peut-être, oui, mais ce ne sont que des pensées dont j’ai l’impression que nous devrions pouvoir discuter. Si nous sommes assis ici à parler de secrets de beauté, merde, expliquons tout cela. »

Ailleurs dans la vidéo YouTube, Grande a fait un voyage dans le passé et a réfléchi à son devenir célèbre alors qu’elle n’avait que 16 ans. Elle a noté que sa « relation avec la beauté a tellement changé » 14 ans plus tard.

« Être exposé à tant de voix à un jeune âge, et surtout quand les gens ont des choses à dire sur votre apparence et d’autres choses à un jeune âge, il est vraiment difficile de savoir ce qui vaut la peine d’être entendu ou non », a déclaré Grande.

Grande a évoqué ses looks beauté passés et a admis qu’elle « utilisait le maquillage comme un déguisement » et « quelque chose derrière lequel se cacher ».

« Je pense qu’en vieillissant, je n’aime plus que ce soit l’intention derrière tout ça », a-t-elle avoué. « Je considère cela comme une expression de soi maintenant et comme une accentuation de ce qui est ici. Nos relations avec la beauté sont si personnelles. Par exemple, nous parlons ici de secrets de beauté. Le secret n’est-il pas que nous voulons tous simplement nous sentir mieux et être aimés. ? »

Grande a traversé des changements personnels au cours des derniers mois. Selon le magazine People, Grande et son mari, Dalton Gomez, se sont séparés en juillet.

Le couple s’est marié en mai 2021.