Ariana Grande répond aux affirmations selon lesquelles elle n’est plus “chanteuse” en interprétant “Somewhere Over the Rainbow”

Ariana Grande a fait taire les critiques qui ont posé la question : “Pourquoi n’es-tu plus chanteuse ?” Grande a répondu à la question avec une vidéo très simple prouvant qu’elle peut encore chanter une chanson.

Grande, qui est actuellement occupée à filmer l’adaptation cinématographique de la pièce de Broadway “Wicked”, a partagé un clip sur son TikTok et Instagram d’elle chantant une reprise de “Somewhere Over the Rainbow” de “The Wizard of Oz”, alors qu’elle était ” à mi-parcours” sur le plateau.

“Je voulais te chanter un petit quelque chose mais je ne veux pas chanter quoi que ce soit qui ne soit pas” Ozian “pour le moment”, a légendé la vidéo “Je reste dans ma petite bulle pour le moment. Fait avec beaucoup d’amour.”

L’artiste deux fois lauréate d’un Grammy portait un pull à capuche rose dans la vidéo, gardant cachés ses cheveux blonds qu’elle porte dans le film.

“Littéralement sur le plateau de tournage de deux films musicaux toute la journée”, a écrit Grande sur la vidéo. Le film devrait sortir en deux parties, la première sortant en 2024 et la seconde en 2025.

Grande a partagé la nouvelle qu’elle ferait partie du casting de “Wicked” en novembre 2021 avec une publication Instagram. Depuis, elle a publié des extraits de contenu lié à “Wicked”, comme lorsqu’elle a publié une pile de livres “Wizard of Oz” en janvier 2022, une série de photos d’elle assistant à la comédie musicale “Wicked” en février de la même année, et une photo d’une feuille de chanson en avril, où le chanteur a également partagé l’annonce que le premier film sortirait en salles en décembre 2024.

D’autres qui composent le casting de “Wicked” sont Cynthia Erivo comme Elphaba, Jonathan Bailey comme Fiyero, Michelle Yeoh comme Madame Morrible et Jeff Goldblum comme Le Magicien d’Oz.

Avant que le tournage de “Wicked” ne batte son plein, Grande a rejoint Kelly Clarkson, Blake Shelton et John Legend en tant qu’entraîneur de la saison 21 de “The Voice”.