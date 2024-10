Ariana Grande répond après que Cynthia Erivo, co-star de Wicked, ait appelé ses fans pour avoir utilisé l’IA pour créer des affiches éditées

La promotion pour le Méchant film a été féroce, avec ses stars défendant le Sortie du film en 2024 . Cependant, un élément de marketing a récemment fait l’objet d’une controverse. Après le casting les membres Cynthia Erivo et Ariana Grande recréé la célèbre affiche de Broadway pour le nouveau film, certains fans ont pris des libertés avec le matériel. Erivo s’est offusqué à l’une des affiches créées par l’IA, qui montrait le chapeau d’Elphaba plongeant plus bas sur son front et arborant un air stoïque aux côtés de Glinda de Grande. Maintenant, Grande répond aux commentaires de sa co-star.

Le lauréat d’un Grammy a récemment assisté au gala annuel de l’Academy Museum à Los Angeles, où Variété lui a demandé de commenter l’affiche d’IA qui a reçu des réactions négatives de la part de sa co-star. Ariana Grande n’a pas expliqué si elle trouvait elle-même ou non l’affiche réalisée par un fan offensante, mais s’est plutôt concentrée sur l’adaptation à l’intelligence artificielle et sur les raisons pour lesquelles la technologie suscite des réactions si fortes :

C’est très compliqué, parce que je trouve l’IA parfois contradictoire et gênante. Mais je pense qu’il s’agit simplement d’une période d’ajustement tellement massive, et c’est quelque chose qui est tellement – ​​c’est tellement plus grand que nous. Et les fans vont s’amuser et faire leurs montages, mais bien sûr…

Les fans ont créé des œuvres d’art et modifié des images pour leur propre plaisir bien avant que l’IA ne devienne populaire. Cependant, étant donné l’immense réalisme de la technologie, cela a vraiment semblé toucher une corde sensible chez Cythia Erivo. Dans sa déclaration, publiée sur Instagram, elle a expliqué que le bain de chapeau – qui visait à ressembler davantage à l’affiche de Broadway – effaçait ses traits et semblait opposer son personnage à celui de sa co-star.

Tout en partageant sa réponse au conflit, Ariana Grande a cherché à faire preuve d’empathie pour les sentiments de sa co-star. Elle a également réitéré la nature conflictuelle de l’IA :

J’ai tellement de respect pour ma sœur, Cynthia, et je l’aime tellement, et tu sais, c’est juste une grande période d’adaptation. C’est comme une telle stimulation pour quelque chose qui est tellement plus grand que nous, alors oui.

Étant donné que le Ne cherchez pas L’ancienne élève n’a pas partagé ses sentiments exacts sur les modifications elles-mêmes, on ne peut pas dire si elle a été vraiment offensée ou non par l’affiche. Ce que l’on peut dire, c’est que le Victorieux ancienne est sous les projecteurs depuis son adolescence et a jonglé simultanément avec la frénésie médiatique, les potins et les calomnies sur Internet tout au long de sa carrière. Plus récemment, elle l’a fait réagir aux réactions négatives liées au changement de ton de sa voix pour son interprétation de Glinda.

Malgré les objections du Méchant co-responsable, les fans peuvent continuer à apporter des modifications et des rendus au matériel promotionnel. Comme Ariana Grande l’a souligné, la donne a changé depuis que l’IA a été introduite dans le mix. Avec cela, beaucoup essaient encore de comprendre de quoi la technologie est capable. Les doubleurs ont déjà intenté une action en justice contre le détournement courant de leurs voix via l’IA. Il est difficile de dire combien de temps prendra la « période d’ajustement », mais certains peuvent être d’accord avec Grande sur le fait que cela pourrait prendre un certain temps.

Vous pouvez voir Cynthia Erivo et Ariana Grande dans la première partie de Méchantqui sort en salles le 22 novembre.