Ariana Grande reçoit un accueil chaleureux de la part de ses fans alors qu’elle atterrit à Sydney

Ariana Grande avait l’air radieuse lorsqu’elle rencontrait ses fans à l’aéroport de Sydney.

Ariana Grande est arrivée à Sydney, en Australie, pour la première de son film Méchant.

Alors que la star débarquait dans la ville samedi, elle a rencontré des fans enthousiastes qui voulaient se rapprocher de leur chanteur préféré.

La star de 31 ans était ravie de signer des autographes et de prendre des photos avec ses fans et admirateurs.

Grande avait l’air radieuse alors qu’elle se frayait calmement un chemin à travers la foule, saluant ses fans et posant pour des photos.

Le 7 anneaux La chanteuse était vêtue de rose de la tête aux pieds et montrait sa silhouette élancée dans un kilt en laine Burberry rose avec un ourlet effiloché.

Sa tenue était complétée par un haut rose assorti et des talons chaton Burberry décorés du motif à carreaux emblématique de la marque, tout en arborant également un sac bowling à carreaux.

Elle était accompagnée de son petit ami Ethan Slater, 32 ans, et de sa co-star Cynthia Erivo, 37 ans.

Le Bob l’éponge L’acteur arborait un look plus subtil et décontracté que sa petite amie pop star.

Il s’est présenté avec un pantalon chino noir, un pull assorti et s’est couvert la tête avec une casquette de baseball.

Cynthia a été aperçue portant une doudoune verte surdimensionnée qu’elle a associée à un chapeau de style militaire avec des talons épais assortis.