Ariana Grande publie des photos de vacances avec son mari Dalton Gomez sur IG

Ariana Grande et Dalton Gomez vivent leur meilleure vie de couple.

La chanteuse de 28 ans s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager une série de photos et de vidéos de ses vacances aux Pays-Bas avec son mari Gomez. Elle a laissé beaucoup à l’imagination et a simplement sous-titré son message avec un emoji d’escargot et de gaufre (ce dernier faisant peut-être allusion au célèbre stroopwafel des Pays-Bas).

Mis à part des instantanés aléatoires du voyage, Grande a partagé une photo qu’elle a prise de Gomez, 25 ans, et une photo touristique des jeunes mariés masqués et assis dans une paire de sabots en bois surdimensionnés.

Grande et Gomez se sont mariés le 15 mai lors d’une cérémonie intime.

La chanteuse « Thank U, Next » a annoncé ses fiançailles avec l’agent immobilier en décembre lorsqu’elle a lancé une énorme bague sur Instagram, exhibant une bague en diamant et perle sur son annulaire gauche tout en se rapprochant de son nouveau beau.

C’est officiel! Ariana Grande épouse son fiancé Dalton Gomez lors d’un mariage du week-end

Fin mai, Grande a partagé les premières photos de son mariage à domicile avec Gomez, avec des photos des jeunes mariés en train de s’embrasser et des images en solo de la chanteuse montrant sa robe et son maquillage.

« 5.15.21 », a légendé Grande les photos avec un cœur blanc.

La chanteuse est allée avec sa demi-queue de cheval signature pour compléter son look de mariage vintage inspiré d’Hollywood.

Sa robe en soie bustier blanc lys avec un dos plongeant était une conception personnalisée de Vera Wang. Grande a complété le look avec des boucles d’oreilles en perles et diamants Lorraine Schwartz et un voile de Vera Wang surmonté d’un nœud en satin blanc – un autre style de signature pour la pop star.

Des rapports ont fait surface pour la première fois sur la relation du couple en mars dernier, bien qu’aucun n’ait confirmé publiquement leur relation à part des photos occasionnelles ensemble sur les réseaux sociaux.

Selon sa biographie en ligne, Gomez est le seul agent d’achat de la société immobilière de luxe Aaron Kirman Group à Los Angeles. Il a également occupé le poste de directeur des opérations au cours de ses trois premières années au sein de l’entreprise.

Grande était auparavant fiancée à la star de « Saturday Night Live » Pete Davidson après l’avoir rencontré lors de son passage dans l’émission. Les deux se sont fiancés quelques semaines seulement après avoir officialisé leur relation sur Instagram, mais ont ensuite annulé leurs fiançailles en octobre 2018.

Contribution : Rasha Ali, Hannah Yasharoff