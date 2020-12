Ariana Grande a promis un aperçu «intime et émotionnel» de sa tournée mondiale Sweetener, lorsqu’elle arrivera sur Netflix.

La pop star de 27 ans a annoncé qu’elle sortait un film de concert de sa première tournée après l’attaque terroriste de Manchester Arena.

Le chanteur a déclaré Excuse Me, I Love You arrivera sur la plateforme de streaming le 21 décembre, un an après la fin de la tournée.

Il présentera des images jamais vues d’Ariana à la maison et sur la route, a déclaré Netflix, ainsi qu’un aperçu des «moments intimes et émotionnels» de la tournée.

En annonçant le film sur Instagram, Grande l’a décrit comme une « lettre d’amour à vous tous, pour célébrer tout ce que nous avons partagé ces dernières années ».







(Image: Getty Images pour AG)



Elle a déclaré: « Je sais que ce projet ne capture qu’une partie d’une tournée (sur les centaines d’autres spectacles et moments que nous avons partagés au cours des six ou sept dernières années … jesus lol) mais je voulais juste vous remercier tous pour me montrer plus dans cette vie déjà que je n’ai jamais rêvé.

« faire de la musique et faire tout cela est tout ce que je connais ou que je me suis totalement consacré depuis très longtemps maintenant. Bien que mon cœur attend avec impatience un changement de rythme, je voulais exprimer à nouveau à quel point je suis éternellement reconnaissant un m. »







(Image: Netflix)



Ariana a ajouté: « J’ai tellement appris, vu et ressenti. Ce fut un tel honneur de partager autant de cette vie avec vous. »

Sweetener, l’album, est arrivé en août 2018 et était le premier d’Ariana depuis l’attentat à la bombe de Manchester Arena en mai de l’année précédente.

Le single No Tears Left To Cry était une réponse à la tragédie.







(Image: Getty Images pour AG)



D’autres chansons du disque incluent God Is A Woman et Breathin.

Ariana a sorti son album le plus récent, Positions, en octobre et s’est hissé au premier rang des charts britanniques.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.