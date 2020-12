Tout Ariana Grande veut pour Noël, c’est parler de combien elle aime Mariah Carey.

La chanteuse vient de sortir son nouveau documentaire Netflix excuse moi, je t’aime, et en plus du nouveau film qui emmène les fans dans les coulisses sur elle Visite des édulcorants, Ariana a également pris un moment pour jaillir de son idole de la musique.

Dans le film, Ariana reçoit un appel de son manager Scooter braun qui l’informe que l’artiste « Always Be My Baby » veut faire un clip pour son tube de vacances « All I Want For Christmas Is You », avec des vidéos de certains de ses artistes préférés dansant sur le morceau.

Ariana demande avec enthousiasme: « Est-ce que ça veut dire qu’elle m’aime bien? » ce à quoi Scooter lui dit que Mariah l’aime vraiment beaucoup.

C’est à ce moment-là que la nouvelle gagnante d’un Grammy a expliqué à quel point l’icône était importante pour elle.

« Cela signifie beaucoup d’entendre parler d’elle parce que mon son a été tellement influencé par elle et le son pop des années 90 », a expliqué Ariana. « Le fait qu’elle ait pensé à moi est très bouleversante. Vous voyez ce que je veux dire? Cela signifie juste beaucoup, en tant qu’artiste et fan. »