Ariana Grande parle des rumeurs de relation avec Ethan Slater

« Honnêtement, il m’a fallu beaucoup de travail pour pouvoir tenir aussi longtemps et guérir certaines parties de mon rapport à la célébrité et à ce que je fais à cause de ces tabloïds qui tentent de me détruire depuis que j’ai 19 ans. », a-t-elle ajouté. « Mais tu sais quoi ? J’ai 31 ans et je ne suis pas une personne parfaite, mais je suis définitivement profondément bon et je suis fier de qui je suis en train de devenir. Je ne laisserai jamais des tabloïds maléfiques et peu recommandables ruiner ma vie ou ma perception de ce qui est réel et bon.