Ariana Grande laisse tomber des photos de mariage intimes avec son mari Dalton Gomez de leur cérémonie à domicile

Le 15 mai 2021, Ariana Grande a épousé son fiancé Dalton Gomez. Le couple est entré dans le bonheur conjugal cinq mois après ses fiançailles. Maintenant, Ariana a enfin partagé les photos de sa cérémonie de mariage à domicile sur ses pages de réseaux sociaux. L’acteur a posté des photos intimes avec son mari Dalton et a également dévoilé son magnifique look de mariée. Grande a partagé les photos de mariage avec une légende comme date de leur mariage, « 5.15.21 ».

Selon le magazine Vogue, « Ariana portait une robe colonne taille empire en charmeuse de soie blanche lys personnalisée par Vera Wang. La robe de mariée était rehaussée d’un décolleté sculpté, d’une fermeture à bretelles apparentes et d’un dos plongeant. » La chanteuse a complété son look avec des boucles d’oreilles en perles et diamants assorties à sa bague de fiançailles. Alors que Dalton a opté pour un costume Tom Ford.

Ariana et Dalton ont commencé à sortir ensemble en janvier 2020 et se sont fiancés près d’un an plus tard.

« Ils se sont mariés », a déclaré le représentant de Grande au magazine People. « C’était minuscule et intime, moins de 20 personnes. La salle était si heureuse et pleine d’amour. Le couple et les deux familles ne pouvaient pas être plus heureux. »

Le représentant de Grande a confirmé le mariage. Le site de célébrités TMZ a déclaré que le mariage avait eu lieu au domicile de Grande à Montecito, dans le sud de la Californie.

Grande a déjà été brièvement fiancée au comédien de « Saturday Night Live » Pete Davidson en 2018, mais ils se sont séparés environ cinq mois plus tard. Le chanteur entretenait également une longue relation avec le rappeur Mac Miller, décédé d’une overdose accidentelle de drogue environ quatre mois après la fin de leur relation en 2018.