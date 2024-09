« Saturday Night Live » a annoncé sa première série d’animateurs pour la saison 50, dont Ariana Grande, John Mulaney, Michael Keaton et bien d’autres.

Présentatrice pour sa première fois, Jean Smart ouvrira la saison le 28 septembre avec l’invité musical Jelly Roll, suivi d’un épisode le 5 octobre animé par Nate Bargatze avec des chansons de Coldplay.

Grande présentera « SNL » pour la deuxième fois le 12 octobre avec l’invité musical Stevie Nicks. Keaton visitera le Studio 8H le 19 octobre avec Billie Eilish, et Mulaney présentera « SNL » le 2 novembre avec Chappell Roan, qui fait ses débuts dans l’émission.

Smart vient de remporter son troisième Emmy pour la comédie de Max « Hacks », tandis que Jelly Roll, nominé aux Grammy, qui s’est produit aux Emmys, se produira en prévision de son nouvel album, « Beautifully Broken », qui sortira le 11 octobre.

L’humoriste Bargatze, qui poursuit sa tournée « Be Funny Tour » tout au long de l’automne, revient sur la scène de « SNL » après avoir été l’animateur en 2023. Coldplay le rejoindra pour la huitième apparition du groupe en tant qu’invité musical. Le groupe dirigé par Chris Martin sortira son 10e album, « Moon Music », le 4 octobre.

Grande dirigera « Saturday Night Live » avant « Wicked », qui sortira dans les salles le 22 novembre, tandis que l’icône de Fleetwood Mac Nicks reviendra après sa première performance dans « SNL » en 1983.

Keaton a été vu pour la dernière fois dans « Beetlejuice Beetlejuice » aux côtés de Jenna Ortega et Winona Ryder, et son prochain film « Goodrich » sortira en salles le 18 octobre. Il sera rejoint par Eilish pour son quatrième passage en tant qu’invité musical de « SNL », cette fois pour soutenir son album de 2024 « Hit Me Hard and Soft ».

Mulaney, qui a écrit pour « Saturday Night Live » de 2008 à 2013, animera l’émission pour la sixième fois. La lauréate d’un Emmy et humoriste de stand-up est la vedette de la nouvelle pièce de Broadway « All In: Comedy About Love », qui ouvre le 11 décembre. Roan, qui a fait sensation cette année avec des chansons comme « Good Luck, Babe! » et « Hot to Go! », présentera ses tubes pop énergiques au Studio 8H pour la première fois.

« Saturday Night Live » fêtera sa 50e saison avec une émission spéciale en direct le 16 février. La série sera diffusée sur NBC à 23h30 HE et diffusée en streaming sur Peacock.

« SNL » est produit en association avec Broadway Video. Lorne Michaels en est le créateur et le producteur exécutif.