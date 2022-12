Ariana Grande fait don de cadeaux de Noël aux hôpitaux pour enfants 5 ans après l’attentat meurtrier de Manchester

Ariana Grande continue de faire don de cadeaux de Noël aux hôpitaux de la région de Manchester cinq ans après qu’un attentat à la bombe meurtrier s’est produit devant l’un de ses concerts.

“Nous étions ravis de recevoir des cadeaux de Noël pour les jeunes patients de nos hôpitaux de la part d’@arianagrande”, lit-on sur les réseaux sociaux.

“Les cadeaux de Noël ont été distribués aux bébés, enfants et adolescents du Royal Manchester Children’s Hospital, du Trafford General, du Wythenshawe Hospital et du North Manchester General Hospital”, poursuit le message.

“C’est tellement merveilleux qu’Ariana ait une fois de plus été si attentionnée et ait fait ce don spécial à notre famille d’hôpitaux”, a déclaré la directrice par intérim de la Manchester Foundation Trust Charity, Tanya Hamid, dans un communiqué. “Nous savons que Manchester, et en particulier le Royal Manchester Children’s Hospital, occupe une place spéciale dans le cœur d’Ariana.”

ARIANA GRANDE RÉFLÉCHIT AU QUATRIÈME ANNIVERSAIRE DU BOMBARDEMENT DE MANCHESTER : “LE CHAGRIN EST TOUJOURS PRÉSENT”

Le 22 mai 2017, 22 personnes sont mortes lorsqu’un kamikaze a fait exploser un engin explosif improvisé à l’extérieur de la Manchester Arena alors que les gens sortaient.

Plus de 800 personnes ont subi des blessures physiques et psychologiques à la suite de l’attentat, selon la BBC.

“Nous savions rapidement que 22 personnes avaient été assassinées, et nous savons maintenant qu’il y a plus de 800 personnes souffrant de blessures physiques et psychologiques profondes à la suite de l’attaque”, a déclaré le chef de police adjoint Russ Jackson à l’époque.

“Leurs vies ont été changées à jamais”, a-t-il ajouté.

Grande s’est rendue sur les réseaux sociaux en mai 2021 pour rendre hommage aux victimes de Manchester à l’occasion du quatrième anniversaire.

“Bien que le chagrin soit omniprésent et que notre relation avec lui évolue et s’exprime de différentes manières chaque jour tout au long de l’année, je sais que cet anniversaire ne sera jamais facile”, a écrit Grande à côté d’une illustration en forme de cœur composée de bourdons. .

“Sachez que je pense à vous tous aujourd’hui”, a-t-elle poursuivi. “Manchester, tu es toujours dans mon cœur.”

