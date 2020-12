Ariana Grande a envoyé des cadeaux de Noël à des centaines de patients dans les hôpitaux de Manchester.

Cela fait trois ans qu’un attentat terroriste a tué 22 personnes lors du concert de la pop star à la Manchester Arena, et la ville lui tient à cœur depuis.

Le chanteur de Positions, âgé de 27 ans, a envoyé des cadeaux et des bons Amazon aux patients du Royal Manchester Children’s Hospital et du Manchester Royal Infirmary – où un certain nombre de victimes ont été soignées.

Peu de temps après l’attaque, Grande avait rendu visite à de jeunes patients du Royal Manchester Children’s Hospital.

Image:

Ariana Grande a rencontré la patiente Evie Mills à l’hôpital peu de temps après l’attaque



Dans une publication sur Facebook jeudi, l’hôpital pour enfants a partagé des photos de ses jeunes patients tenant leurs cadeaux.

D’autres ont brandi une note adressée à Grande la remerciant pour les « beaux cadeaux » et lui souhaitant « de joyeuses fêtes ».

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Ariana Grande d’avoir pensé à nos jeunes patients ce Noël », a déclaré l’hôpital.

« Cela signifie tellement pour nous que l’hôpital est proche du cœur d’Ariana et qu’elle a choisi de répandre la joie des fêtes en faisant don de bons, de jouets et de cadeaux à nos patients. »

Un père a déclaré au Manchester Evening News que chaque enfant de la Manchester Royal Infirmary avait reçu un bon de la part de la pop star, le qualifiant de « beau geste ».

« Cela a apporté beaucoup de joie après tout ce qui s’est passé avec la pandémie cette année », a-t-il déclaré.

Grande, qui l’a annoncée engagement au petit ami Dalton Gomez cette semaine, a également envoyé des cadeaux aux patients d’un hôpital pour enfants près de son domicile à Los Angeles.

Partageant la nouvelle sur Instagram, l’hôpital pour enfants UCLA Mattel a remercié le couple pour avoir répandu « la joie des fêtes ».

«Leur générosité a veillé à ce que les listes de souhaits de vacances de nos enfants soient respectées et que la livraison soit accompagnée de livraisons surprises de pizza et de repas», a-t-il déclaré.