Alors, y a-t-il des images réelles d’Ariana Grande en train de nettoyer le caca de chien? Et pourquoi Kristin Chenoweth était-elle sur FaceTime avec Grande alors qu’elle le prenait? Vous vous posez peut-être les mêmes questions stupides après avoir regardé le nouveau documentaire musical «Excuse Me, I Love You», avec la pop star à queue de cheval dans son centre de performance.

Bien que la majorité du film se concentre sur la voix puissante de cette chanteuse lors de sa tournée mondiale Sweetener 2019, il y a des aperçus de la vie en coulisses de Grande qui contrastent rafraîchissant avec son personnage glamour.

Alors oui, Grande, qui n’est pas une adepte stricte du livre de règles de la célébrité pop, entre dans les détails élaborés sur le fiasco insensé de 15 minutes qui implique le cas de diarrhée de son chien Myron, son cochon utilisant son lit comme toilette, Myron mangeant ce que le cochon déposé et Grande sortant de la pièce en hurlant et en pleurant. C’est la dernière scène que vous pourriez vous attendre d’elle à revisiter au milieu de cette vitrine élégante de sensualité et d’érotisme. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, entendre le conte de Grande m’a rendu plus affectueux. Elle peut chanter et racontez une bonne histoire de merde.