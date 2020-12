Tout comme la magie, Ariana Grande et son fiancé Dalton Gomez répandent la joie des Fêtes.

E! News a appris que le couple avait envoyé des cadeaux Secret Santa et des bons Amazon à des centaines de patients du Royal Manchester Children’s Hospital et de la Manchester Royal Infirmary. La ville britannique occupe une place particulière dans le cœur d’Ariana depuis qu’un terroriste a fait exploser une bombe lors d’un arrêt à Manchester Arena sur elle. Femme dangereuse tournée, tuant 22 personnes et en blessant plus de 500 autres.

Ariana et Dalton ont également donné un coup de main plus près de chez eux, en envoyant aux patients de l’hôpital pour enfants de l’UCLA Mattel des cadeaux spéciaux de leurs listes de souhaits. L’hôpital a pris sur Instagram le mercredi 24 décembre pour partager une adorable série de photos mettant en vedette certains des enfants qui ont reçu des cadeaux – qui ont été livrés avec des pizzas surprises et autres friandises – ainsi que des cartes sur lesquelles on peut lire « Bonnes vacances! aime Ariana Grande + Dalton Gomez ».

Les parents qui ont des enfants dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital de Los Angeles et de Manchester ont également eu droit à des cadeaux. Une source a dit à E! News les mamans et les papas ont reçu des cadeaux comme des couvertures, des crèmes pour le visage, des lotions et plus encore.