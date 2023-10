Ariana Grande et Ethan Slater vivraient ensemble à New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Virisa Yong/BFA.com/Shutterstock/MediaPunch/Shutterstock

Ariana Grande et Ethan SlaterLa romance controversée de s’intensifie. Le nouveau couple – qui s’est rencontré sur le tournage de l’adaptation live-action de Méchant – vivent ensemble à New York, selon un nouveau rapport.

«Ethan a informé ses amis et sa future ex-femme [Lilly Jay] qu’il vit avec Ariana à plein temps à New York, « Nous chaque semaine » a rapporté le mercredi 4 octobre. Auparavant, une source distincte avait déclaré au média : « Ils sont vraiment heureux et vraiment bons l’un pour l’autre. Tous ses amis l’aiment.

Il y a une semaine, l’artiste de « Break Up With Your Boyfriend (I’m Bored) », 30 ans, et le Bob l’éponge : la comédie musicale de Broadway La star, 31 ans, a été aperçue en train de se promener dans Disney World à Orlando, en Floride, avec un grand groupe d’amis.

La romance d’Ariana et Ethan a suscité beaucoup de buzz en raison de la fin récente de leur mariage respectif. Ariana et son ex-mari, Dalton Gomez, séparé plus tôt cette année. Cependant, ils n’ont demandé le divorce que le 18 septembre, invoquant des « différences irréconciliables » comme raison de leur séparation.

Quant à Ethan, il a demandé le divorce de son ex-épouse, Lilly Jay, peu de temps après que des rapports ont fait surface en juillet sur sa nouvelle relation avec Ariana. Ethan et Lilly étaient amoureux du lycée et partagent un fils ensemble, dont le nom n’a pas été révélé. Ils l’ont accueilli en 2022.

Lilly, pour sa part, a commenté sa séparation brutale d’Ethan dans une déclaration à Page six. « [Ariana’s] l’histoire vraiment. Pas une fille de fille », a-t-elle déclaré en juillet. « Ma famille n’est qu’un dommage collatéral. L’histoire, c’est elle et Dalton. Lilly a ensuite poursuivi dans une déclaration distincte en disant que son objectif était désormais d’être une « bonne maman » pour son enfant.

Avant de commencer à sortir avec Ariana, Ethan et Lilly semblaient avoir vécu un mariage heureux. Le Spamalot L’acteur avait même adressé plusieurs cris publics à sa femme d’alors via les réseaux sociaux. Son plus récent remonte à mai dernier dans un hommage Instagram à Lilly.

« Joyeuse première fête des mères à la maman/personne la plus aimante, la plus attentionnée et la plus merveilleuse du monde », a-t-il légendé une publication sur Instagram ce mois-là. Auparavant, Ethan avait félicité Lilly pour avoir terminé sa thèse en 2020.

«Après presque [five] des années de travail acharné, des centaines d’heures de recherche et d’écriture de plus de 200 pages de pensée qui changent de paradigme dans le domaine de la psychologie, ma femme a finalement soutenu sa thèse », Ethan tweeté à l’époque. « Je suis tellement fier d’elle et j’ai hâte de la présenter lors de fêtes comme une enfant. »

Pour la part d’Ariana, le Ne cherchez pas L’actrice n’a pas commenté publiquement sa relation avec Ethan.

Ariana et Ethan devraient retourner en Angleterre à la fin de la grève SAG-AFTRA pour terminer le tournage du live-action. Méchant.