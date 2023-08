Ariana Grande et Demi Lovato ont rompu leurs liens avec le manager Scooter Braun: rapports – National

Les chanteurs Ariana Grande et Demi Lovato se sont séparés du directeur musical de haut niveau Scooter Braun, selon de nombreux rapports.

Billboard a rapporté que Lovato, 31 ans, et Grande, 30 ans, ont rompu les liens avec le magnat de la musiquebien que le raisonnement de la scission reste flou. Divertissement hebdomadaire a également confirmé les informations faisant état de la dissolution de l’entreprise.

Grande a signé avec le groupe de divertissement de Braun SB Projects en 2013. Cette même année, elle a sorti son premier album Votre serviteur. On ne sait pas exactement quand Grande aurait mis fin à la relation professionnelle avec Braun, 42 ans.

Pour sa part, Lovato a signé avec Braun et SB Projects en 2019. Billboard a rapporté que le Gratte-ciel chanteur s’est séparé de Braun en juillet. Lovato n’a pas de nouvelle direction, mais le point de vente a indiqué que des « conversations » avec des parties potentielles avaient déjà lieu. Les rapports ont soutenu que la scission entre Lovato et Braun était à l’amiable.

Braun, Lovato et Grande n’ont pas commenté publiquement la situation.

Lovato et Grande ne sont pas les seuls clients à avoir récemment quitté la liste des talents de Braun. En mai, le célèbre chanteur de reggaeton colombien J Balvin a quitté SB Projects pour signer à la place avec l’agence de divertissement Roc Nation.

Plus tôt ce mois-ci, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Justin Bieber allait également se séparer de Braun, qui l’a propulsé vers la gloire, mais les informations ont été rapidement démenties. Un représentant de la chanteuse canadienne dit Page Six vendredi que les rumeurs sur les prétendues retombées de la paire ne sont « pas vraies ».

Aux côtés de Bieber, SB Projects semble toujours gérer un certain nombre de starsy compris Appelle-moi peut-être la chanteuse Carly Rae Jepsen, Quavo du groupe de rap Migos, David Guetta et les Black Eyed Peas.

Braun est l’un des managers de musique contemporaine les plus connus, mais sa réputation n’a pas toujours été excellente.

En plus d’être un magnat de l’industrie du divertissement, Braun est bien connu pour sa tristement célèbre querelle avec Taylor Swift. En 2019, le groupe d’investissement de Braun, Ithaca Holdings, a acheté Big Machine Records, qui a signé Swift au début de sa carrière de jeune chanteuse country. L’accord signifiait que Braun était devenu propriétaire des enregistrements principaux de Swift pour ses six premiers albums.

Swift a affirmé en 2020 qu’après l’échec des négociations avec Braun, il avait vendu ses maîtres à une entreprise privée. Swift a déclaré qu’elle voulait acheter personnellement les droits de ses maîtres mais qu’elle avait été refusée. Elle a dit que Braun voulait également qu’elle signe une « NDA à toute épreuve déclarant que je ne dirais plus jamais un mot sur Scooter Braun à moins qu’il ne soit positif ».

J’ai reçu beaucoup de questions sur la vente récente de mes anciens maîtres. J’espère que cela clarifie les choses. pic.twitter.com/sscKXp2ibD —Taylorswift (@taylorswift13) 16 novembre 2020

En signe de protestation, Swift a quitté son label et a signé avec Universal, où elle a réenregistré ses anciens albums. Ce mois-ci, elle a annoncé la sortie prochaine de 1989 (version de Taylor).

Swift a déjà réenregistré et publié Sans peur (version de Taylor) (2021), Rouge (version de Taylor) (2021) et Parlez maintenant (version de Taylor) (2023). Les albums réenregistrés ont non seulement ravi la fidèle base de fans de Swift, mais ont également dévalué les masters originaux appartenant à Braun.

0:36

Scooter Braun s’exprime sur les commentaires de Taylor Swift à son sujet et sur sa société



En 2021, Braun a vendu Ithaca Holdings au conglomérat de divertissement sud-coréen Hybe, qui gère un certain nombre d’artistes de renommée mondiale, dont BTS.

Cette année, Braun est devenu le seul PDG de Hybe America. SB Projects continue de fonctionner sous Hybe America.