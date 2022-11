Ariana Grande et Dalton Gomez sourient ensemble sur une photo rare – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Ariana Grande et son mari Dalton Gomez sont si heureux ensemble ! La popstar, 29 ans, et son mari, 27 ans, se sont rapprochés dans un selfie qu’Ariana a partagé sur Instagram le mardi 29 novembre. Le couple avait chacun un énorme sourire pour le doux selfie. Ils étaient dans une pièce sombre, mais les visages de la chanteuse des “7 anneaux” et de l’agent immobilier ont tous deux été montrés, les yeux d’Ariana fermés alors qu’elle se penchait vers son mari.

Alors que le selfie était le seul cliché d’Ariana et Dalton ensemble, le chanteur a inclus un autre cliché, apparemment pris alors qu’ils prenaient un repas. L’agent immobilier arborait une casquette des Dodgers de Los Angeles et un manteau North Face noir bouffant, alors qu’il sirotait une boisson avec un croissaint devant lui. Certains des autres clichés en solo de la chanteuse montraient ses cheveux blonds brillants, apparemment pour son prochain rôle de Glinda dans l’adaptation cinématographique de la comédie musicale populaire Méchant.

Quelques-unes des autres inclusions comprenaient un adorable chiot, une vidéo d’Ariana en studio se préparant à enregistrer, des chaussures rose vif et une vidéo de Jennifer Coolidge portant également une tenue rappelant Glinda la bonne sorcière de la comédie musicale.

En parlant de Méchant, Ariana semble s’amuser à travailler sur la prochaine adaptation musicale. Ariana a fait ses débuts avec le look blond classique et brillant que Glinda porte dans l’émission sur son Instagram. Elle a également partagé qu’elle avait noué des liens avec sa co-star Cynthia Erivo, qui joue Elphaba. Les deux dames ont fait une pause dans leurs répétitions pour partager un selfie miroir dans un cliché d’octobre. Les deux acteurs ont été annoncés comme des stars avec une annonce émotionnelle (et joyeuse) en novembre 2021. La première partie du film devrait sortir en salles en 2024.

Alors qu’elle travaille sur la comédie musicale “Defying Gravity”, Ariana a également reçu la visite de son mari, avec qui elle est mariée depuis mai 2021. Dalton a été vue en train d’attendre que sa femme termine son travail de la journée dans une voiture à Londres. en septembre.