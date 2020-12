C’était un très joyeux Noël pour Ariana Grande et Dalton Gomez, qui a passé les vacances ensemble en couple pour la première fois.

Vendredi, jour de Noël, la pop star de 27 ans a posté des photos d’elle-même en train de se câliner avec l’agent immobilier de 25 ans devant un arbre de Noël sur elle. Instagram page. Elle a écrit: « joyeux 🙂 »

Ariana a également partagé plus de photos de la célébration, mettant en vedette son frère Frankie Grande, 37 ans, son copain Hale Leon, BFF Doug Middlebrook et maman Joan Grande.

« Je t’aime tellement incroyablement! » Frankie a commenté. « Tellement reconnaissants que nous soyons ensemble! »

Ariana et Dalton ont lancé les vacances en donnant en retour et en répandant une certaine joie de vacances. Ils ont envoyé aux patients de l’hôpital pour enfants de l’UCLA Mattel des cadeaux spéciaux de leurs listes de souhaits et ont également fait livrer des pizzas, des cartes et d’autres friandises aux enfants.

Le couple a également envoyé des couvertures, des produits de soin de la peau et d’autres cadeaux aux parents de nourrissons admis aux USIN du centre médical de Los Angeles et de la Manchester Royal Infirmary à Manchester, au Royaume-Uni, une ville qui occupe une place particulière dans le cœur d’Ariana depuis un attentat terroriste à son concert à la Manchester Arena a tué 22 personnes en 2017.