Ariana Grande et Cynthia Erivo tournent le film «Wicked» en costume: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : cliquez sur Actualités et médias / BACKGRID

Ariana Grande29 ans et elle Méchant co-vedette Cynthia Erivo, 36 ans, portait un maquillage et des costumes complets lors du tournage du projet à venir au Royaume-Uni le 15 juin. Cynthia, pour sa part, a bercé un cardigan à rayures sombres et une jupe noire. Le look de la femme de 36 ans se démarquait un peu plus, car elle était complètement couverte de maquillage vert pour le visage et le corps pour dépeindre le rôle d’Elphaba.

Les dames semblaient être en pleine conversation alors qu’elles se tenaient à côté de plusieurs membres d’équipage. Ariana et Cynthia étaient hors de caractère pendant un moment lorsqu’elles ont été aperçues se tenant côte à côte, ce que leurs personnages, qui sont des ennemis, ne feraient pas. Leur journée sur le plateau de tournage survient notamment huit mois après qu’Ariana a partagé un selfie miroir avec Cynthia via Instagram. Le jeune homme de 29 ans a sous-titré la photo avec simplement un point d’exclamation et des émojis à bulles. « Ilysm », a jailli sa co-star dans les commentaires.

Plus à propos Ariana Grande

Méchantdirigé par Jon M. Chu, 43 ans, devrait être présenté en première le 27 novembre 2024, selon la publication Instagram d’Ariana. Au milieu du tournage de la production, Ariana et le Harriet La star est devenue rapidement amie et s’est rendue sur Instagram pour partager une série de photos ensemble le 26 mars. Beaucoup des 374 millions de followers de la pop star ont inondé les commentaires de compliments sur leur douce amitié. « L’énergie divine dans ce post », a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté, « des anges de talent ».

Il y a deux mois, le 3 avril, la fondatrice de REM Beauty s’est une fois de plus rendue sur Instagram pour commémorer le point « à mi-chemin » du processus de production du film. « à mi-chemin. savourant chaque milliseconde restante avec ma Galinda (même si elle sera avec moi irrévocablement, pour toujours). elle me montre tellement de nouvelles choses chaque jour », a commencé sa légende d’une photo d’elle devant un arc-en-ciel. « Je suis tellement reconnaissant, je ne sais pas quoi faire ou dire… d’être ici à Oz où chaque jour change la vie… de ressentir, d’apprendre et de grandir à une vitesse aussi désarmante… » Plus tard dans la longue légende, Ariana jaillit sur Cynthia et travaille à ses côtés. «Tenir chaque jour les belles mains vertes de ma brillante flamme jumelle / sœur Cynthia… travailler dans les espaces les plus sûrs, les plus beaux et les plus aimants, les plus grands mais les plus intimes / les plus petits…», a-t-elle ajouté.

Quelques autres noms notables qui devraient apparaître dans le projet incluent Bridgerton’s Jonathan Bailey, fous riches asiatiques étoile Michelle Yeocomédien Bowen-Yang, Jurassic Park’s Jeff Goldblum, et plein d’autres. Jon est allé sur Instagram le 16 avril pour partager les premières photos du film, y compris Ariana et Cynthia en plein caractère. « On ne vous a pas raconté toute l’histoire. Que se passe-t-il lorsque vous quittez la Yellow Brick Road ? PREMIER COUP D’ŒIL du #WickedMovie … actuellement en production à Oz. @WickedMovie @UniversalPics #2024 », a-t-il sous-titré le carrousel de photos. Cynthia a été l’une des premières à commenter et s’est exclamée : « C’était merveilleux de faire de la magie avec vous. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Films ‘Wicked’: Le casting, les dates de sortie et tout ce que nous savons

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.