Ariana Grande et Cynthia Erivo regardent les Oscars

« Wicked » d’Universal a enfin été dévoilé à la presse cinématographique, qui salue l’adaptation par Jon M. Chu de la comédie musicale à succès de Broadway. Les protagonistes du film, Cynthia Erivo et Ariana Grande, gagnent également des éloges à tous les niveaux alors que la comédie musicale les lance dans la saison des Oscars en tant que prétendantes par intérim.

Variété Katcy Stephen a salué le film « Wicked » comme un « chef-d’œuvre », ajoutant : « Ariana Grande fait briller Glinda : elle traite chaque instant avec enthousiasme, humour et coiffures. Jon M. Chu a ajouté tellement de nouvelle vie à l’histoire que je peux comprendre pourquoi elle devait être composée de 2 parties ! Ça vaut vraiment le coup d’attendre 20 ans.

Le journaliste Simon Thompson a été séduit par le spectacle du film, le qualifiant de « vision absolument époustouflante ». Leads Erivo et Grande le font sortir du parc. Même si cela ne convertira peut-être pas beaucoup d’anti-musicaux, les fans du genre et les Oziens purs et durs (Wickhards ?) s’en régaleront.

« Jon M. Chu, Cynthia Erivo et Ariana Grande nous ont offert un chef-d’œuvre musical bien plus que ce à quoi nous aurions pu nous attendre », Variété Jazz Tangcay a écrit. « Ariana et Cynthia vont vous époustoufler. La conception de la production et les costumes sont un spectacle visuel.

Laissez-moi le dire : je suis un fanatique des « méchants ». J’ai vu la production originale de Broadway avec Idina Menzel et Kristin Chenoweth dans leurs rôles emblématiques d’Elphaba incompris et de Glinda, sans effort et populaire. Il est difficile d’oublier la magie qu’ils ont évoquée sur scène, c’est pourquoi j’ai abordé l’adaptation cinématographique du réalisateur de « Crazy Rich Asians », Jon M. Chu, avec un optimisme prudent. Mais 60 secondes après le début du numéro d’ouverture, « Personne ne pleure les méchants », mon scepticisme s’est estompé.

Dans le rôle de Glinda, Ariana Grande apporte charme et esprit à un personnage connu pour son extérieur pétillant et sa profondeur cachée. La pop star de 31 ans maîtrise chacun des numéros emblématiques de Glinda, y compris une délicieuse interprétation de « Popular ». Mais c’est son talent pour le timing comique qui la rend si mémorable. Sa prestation de divers one-liners et zingers est l’un des moments forts du film, la positionnant potentiellement pour une première nomination aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce ne serait pas la première fois qu’une pop star réussissait sa transition vers le Dolby Theatre : Cher a remporté le prix de la meilleure actrice pour « Moonstruck » quelques années après sa première nomination dans « Silkwood », prouvant que les pop stars peuvent briller à peu près n’importe où. bon rôle. Ce rôle est celui pour lequel Grande est née.

La catégorie des actrices dans un second rôle est depuis longtemps un foyer accueillant pour les performances musicales. De la nomination de Meryl Streep dans « Into the Woods » à la victoire de Catherine Zeta-Jones dans « Chicago », l’Académie a souvent célébré des actrices capables de montrer leurs talents de chanteuse. Cependant, Grande fait face cette année à la concurrence de quelques autres multi-traits d’union visant les Oscars, dont Selena Gomez pour son rôle musical en espagnol dans « Emilia Pérez » et Jennifer Lopez dans le biopic sportif « Unstoppable ». Malheureusement, les espoirs de récompenses de Lady Gaga pour « Joker 2 » apparaissent au milieu des critiques négatives du film et des mauvais chiffres du box-office.

Aux côtés de Grande se trouve Cynthia Erivo, une actrice puissante avec un Tony Award pour « The Color Purple » et une nomination aux Oscars pour son interprétation d’Harriet Tubman dans « Harriet ». Ici, Erivo affronte Elphaba, la « méchante » sorcière dont la nature incomprise souligne un désir d’être acceptée par son entourage. Erivo apporte ses propres inflexions et profondeur au rôle, incarnant un personnage qui, malgré ses pouvoirs indéniables, se sent toujours à sa place dans Oz. Les chances d’Erivo dans la catégorie actrice principale pourraient être bien plus difficiles que celles de sa co-star en raison du paysage concurrentiel. Même si les performances musicales peuvent remporter l’or aux Oscars – la victoire de Jennifer Hudson pour « Dreamgirls » en est un excellent exemple – les électeurs n’adhèrent pas toujours au genre, et le sort d’Erivo peut dépendre de la dynamique globale des récompenses de « Wicked ».

Mais « Wicked Part One » pourra-t-il s’assurer une place parmi les meilleurs films nominés de l’année ?

Son chemin se situe dans les catégories artisanales, car les nominations techniques peuvent augmenter les chances d’un film d’obtenir la meilleure reconnaissance d’image. Bien que ce ne soit pas une stratégie infaillible, les nominations pour la réalisation, le jeu d’acteur et le scénario peuvent propulser une comédie musicale dans la catégorie supérieure. La catégorie scénario a toujours été difficile pour les comédies musicales ; un seul a gagné dans la catégorie adaptée – « Gigi » de 1958 – et seulement quatre ont été nominés.

L’équipe de production de « Wicked » apporte une riche expérience aux Oscars. Nathan Crowley, six fois nominé, connu pour les films de Christopher Nolan comme « The Prestige », « Dunkerque » et « Interstellar », s’attaque à des décors lumineux, créant un Oz qui semble à la fois familier et réinventé. Le costumier nominé aux Oscars Paul Tazewell (« West Side Story ») ajoute à la grandeur visuelle du film. Pendant ce temps, les équipes de maquillage et de coiffure brillent, avec la peau vert vif d’Elphaba et les boucles blondes emblématiques de Glinda apparaissant sur grand écran.

Les catégories d’effets sonores et visuels peuvent également jouer en faveur de « Wicked ». Les comédies musicales trouvent souvent leur succès dans le son (voir les anciens gagnants comme « Les Misérables » et « Dreamgirls ») et les paysages tentaculaires de « Wicked » – avec des singes volants et des scènes de train animées – présentent le genre de spectacle visuel que l’Académie récompense parfois.

Bien que « Wicked Part One » n’ait pas de chanson originale, des sources suggèrent que la deuxième partie, prévue pour 2025, présentera de nombreuses compositions originales. Avec une équipe compétente et deux leaders puissants, « Wicked » est prêt à défier la gravité des Oscars, si la campagne vise suffisamment haut.

