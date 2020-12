Ariana Grande clôt 2020 en beauté!

La pop star, qui se prépare à tout dire dans son documentaire très attendu sur Netflix, a apparemment partagé une mise à jour majeure de sa vie: elle est fiancée à son petit ami Dalton Gomez après sept mois de fréquentation.

Des sources proches d’Ariana confirment à E! Nouvelles qu’elle et le courtier immobilier ont franchi la prochaine étape de leur relation. « C’est un moment heureux. Tout le monde est heureux, les familles sont heureuses », se réjouit l’initié. « Ils ne pourraient pas être plus excités. »

Le dimanche 20 décembre, la jeune femme de 27 ans a déclenché des rumeurs de fiançailles après avoir publié une série de clichés sur Instagram. Dans le diaporama, le Merci, suivant chanteuse a montré sa bague en diamant massif sur cette doigt. Le bijou accrocheur comportait un gros diamant de taille ovale avec une perle blanche attachée et une bande en or.

« pour toujours n puis certains, » elle a légendé son message.

La nouvelle de l’engagement du couple intervient moins d’un an après avoir déclenché des rumeurs d’amour en mars 2020. Mais comme les fans se souviendront, ils ont fait leurs débuts officiels en couple en mai à Ariana et Justin Bieberle clip de « Stuck With U ».