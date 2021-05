Ariana Grande épouse le petit ami de l’agent immobilier | Nouvelles des gens

LOS ANGELES: La pop star Ariana Grande a épousé son petit ami agent immobilier en Californie ce week-end, environ cinq mois après que le couple se soit fiancé, ont annoncé lundi les représentants de la chanteuse et TMZ.com.

Grande, 27 ans, s’est marié avec Dalton Gomez, 25 ans, avec qui elle a commencé à sortir en janvier 2020.

« Ils se sont mariés », a déclaré le représentant de Grande au magazine People. « C’était minuscule et intime – moins de 20 personnes. La salle était si heureuse et pleine d’amour. Le couple et les deux familles ne pouvaient pas être plus heureux. »

Le représentant de Grande a confirmé le mariage.

Le site Web de célébrités TMZ a déclaré que le mariage avait eu lieu au domicile de Grande à Montecito, dans le sud de la Californie.

La chanteuse « thank u, next » a annoncé ses fiançailles avec Gomez en décembre 2020, après avoir commencé à sortir ensemble environ un an auparavant.

Grande était auparavant brièvement fiancée à l’humoriste de « Saturday Night Live » Pete Davidson en 2018, mais ils se sont séparés environ cinq mois plus tard. Grande entretenait également une longue relation avec le rappeur Mac Miller, décédé d’une surdose accidentelle de drogue environ quatre mois après la fin de leur relation en 2018.