Ariana Grande épouse Dalton Gomez lors d’une cérémonie du week-end

Ariana Grande est maintenant une femme mariée.

La pop star a épousé son fiancé Dalton Gomez ce week-end lors d’une petite cérémonie, selon People. La représentante de Grande, Michelle Margolis, a confirmé le rapport aux USA AUJOURD’HUI.

La chanteuse de « Thank U, Next », 27 ans, a annoncé ses fiançailles à l’agent immobilier en décembre lorsqu’elle a fait ses débuts avec une énorme bague sur Instagram, exhibant une bague en diamant et perle sur son annulaire gauche tout en côtoyant son nouveau beau Gomez .

« pour toujours, puis certains », a légendé Grande.

Le directeur musical Scooter Braun, le manager de Grande, a félicité le couple dans les commentaires de l’époque.

« Félicitations à ces deux âmes incroyables », a-t-il écrit. « Ari, nous t’aimons et ne pourrions pas être plus heureux pour toi. Dalton tu es un homme chanceux. ❤️ »

Des rapports sont apparus pour la première fois sur la relation de Grande et Gomez en mars, bien qu’aucun des deux n’ait confirmé publiquement leur relation à part des photos occasionnelles ensemble sur les réseaux sociaux.

Selon sa biographie en ligne, Gomez est le seul agent acheteur de la société immobilière de luxe Aaron Kirman Group à Los Angeles. Il a également occupé le poste de directeur des opérations au cours de ses trois premières années au sein de l’entreprise.

Grande a partagé pour la dernière fois une série de photos d’elle et de Gomez en avril en l’appelant «son cœur» et sa «personne».

«Merci beaucoup de votre présence», a-t-elle sous-titré le post Instagram.

Grande était auparavant fiancée à la star de « Saturday Night Live » Pete Davidson après l’avoir rencontré lors de son passage sur « SNL ». L’amour s’est épanoui pour la pop star et le comédien, et ils se sont fiancés quelques semaines à peine après avoir officialisé leur relation sur Instagram. Les deux ont annulé leurs fiançailles en octobre 2018.

Un mois plus tard, Grande a publié «Thank U, Next». Les premières lignes de la chanson mentionnent Davidson avec ses autres ex Big Sean, Ricky Alvarez et Mac Miller, décédés d’une overdose de drogue en septembre 2018.

Contribution: Hannah Yasharoff