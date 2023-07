Ariana Grande donne de l’espace à Ethan Slater au milieu de Lilly Jay Split – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Matt Baron/Kristina Bumphrey/Starpix/Shutterstock

Ariana Grande aurait donné Méchant co-star devenu petit ami Ethan Slater « espace » au milieu de sa séparation d’avec son ex-femme Lilly Jay. La pop star, 30 ans, se dirige vers Los Angeles alors que la grève SAG-AFTRA se poursuit – interrompant la production cinématographique – tandis qu’Ethan se rend à New York pour « réussir » sa séparation d’avec Lilly, selon un rapport de TMZ qui a été publié le samedi 29 juillet. La séparation d’Ethan avec la chérie du lycée Lilly est particulièrement plus compliquée car les amours de longue date partagent un fils d’un an ensemble – ce qui signifie qu’un arrangement de garde fera également partie de la procédure de divorce.

Ariana et Ethan sont « 100% toujours en couple » et « veulent toujours se voir », a également ajouté le point de vente, mais cela n’arrivera probablement pas avant un certain temps compte tenu de la distance bi-côtière. Il a également été rapporté qu’Ethan et Lilly « parlent quotidiennement » du meilleur plan pour leur bébé, mais se sentent toujours « trahis » et « le cœur brisé » par la romance d’Ariana et Ethan.

Plus à propos Ariana Grande

Avant le nouveau rapport, Lilly Jay a également rompu son silence sur sa rupture et les gros titres environnants. « [Ariana’s] l’histoire vraiment. Pas la fille d’une fille », a-t-elle déclaré dans une déclaration sévère à Page 6 le 26 juillet alors qu’elle s’exprimait pour la toute première fois. « Ma famille n’est qu’un dommage collatéral… L’histoire, c’est elle et Dalton », a-t-elle ajouté dans le commentaire court mais finalement très révélateur de ses sentiments à ce sujet.

Ariana aurait également été séparée de son ex-mari Dalton Gomez, 27 ans, depuis janvier 2023. L’interprète de « Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored » a épousé l’agent immobilier en 2021 après avoir noué une relation amoureuse juste avant le COVID-19. Les deux auraient tenté de résoudre leurs différences pendant qu’Ariana tournait l’adaptation cinématographique de Méchant mais ont finalement décidé de se séparer il y a quelques semaines. Ariana et Dalton n’ont pas d’enfants en commun et auraient également conclu un accord prénuptial pour protéger ses actifs immobiliers ainsi que sa succession estimée à 240 millions de dollars.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Lilly Jay : 5 choses à savoir sur l’ex-épouse du nouvel homme d’Ariana Grande, Ethan Slater

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.