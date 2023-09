Ariana Grande demande le divorce de son mari Dalton Gomez après 2 ans de mariage

Ariana Grande a demandé le divorce de son mari Dalton Gomez lundi.

Peu de temps après le dépôt de sa requête, Gomez a soumis ses propres documents pour la dissolution du mariage et la séparation légale, peut confirmer Fox News Digital.

Chaque partie a demandé des informations financières standard.

KEVIN COSTNER, ARIANA GRANDE ET SOFIA VERGARA FACE AU DIVORCE : LES EXPERTS RÉVÈLENT POURQUOI LES SPLITS DE CÉLÉBES DOMINENT L’ÉTÉ

Grande, 30 ans, a passé des mois au Royaume-Uni pour filmer l’adaptation cinématographique de « Wicked » de Broadway.

On ne sait pas si Gomez, un agent immobilier, avait été à ses côtés tout au long du tournage.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

Le couple s’est marié au plus fort de la pandémie en mai 2021 à leur domicile de Montecito, en Californie. Ils ont commencé à se fréquenter en janvier 2020 et se sont fiancés à la fin de l’année.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Leur changement de statut relationnel n’est apparu qu’après qu’elle a été aperçue à Wimbledon sans son alliance.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Une source a déclaré au magazine People que le couple s’était séparé plus tôt cette année et « avait travaillé tranquillement et avec amour sur leur amitié ».

Fox News Digital a contacté les représentants de Gomez et Grande pour obtenir leurs commentaires.