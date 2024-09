Ariana Grande défend Ethan Slater contre les rumeurs des tabloïds

Ariana Grande a enfin évoqué sa relation avec Ethan Slater.

Dans une interview avec Salon de la vanité, Ariana a répondu aux spéculations sur sa romance avec Ethan.

Le chanteur, 31 ans, a remis les pendules à l’heure sur les rumeurs selon lesquelles Ethan « se serait retiré » de sa femme, Lilly Jay, pour sortir avec elle.

Le couple s’est rencontré sur le tournage de Méchantoù Ariana joue Glinda et Ethan incarne Boq.

À l’époque, Ethan était marié à Lilly, sa femme depuis quatre ans, et Ariana s’était séparée de son ex-mari, Dalton Gomez. Après que leur relation soit devenue publique, l’acteur a demandé le divorce, déclenchant des rumeurs selon lesquelles leur histoire d’amour chevauchait son mariage.

« Bien sûr, j’ai vécu beaucoup de changements dans ma vie pendant le tournage de ce film. Beaucoup de gens qui travaillaient dessus l’ont fait. Nous avons été absents pendant deux ans. Alors, bien sûr, je comprends pourquoi c’était une journée bien remplie. pour que les tabloïds créent en quelque sorte quelque chose qui paie leurs factures », a déclaré Ariana au magazine.

Elle a ajouté à propos des rumeurs : « Le plus décevant a été de voir autant de gens croire à la pire version. Ce fut définitivement une aventure difficile. »

Défendant Ethan, Ariana a déclaré : « Il ne pourrait pas y avoir de représentation moins précise d’un être humain que celle que les tabloïds diffusent à son sujet. »

« Personne sur cette terre ne fait plus d’efforts ou ne se disperse davantage pour être là pour les gens qu’il aime et qui lui tiennent à cœur. Il n’y a personne sur cette terre avec un meilleur cœur, et c’est quelque chose qu’aucun tabloïd de conneries ne peut réécrire. la vraie vie », a-t-elle ajouté.