Ariana Grande, « découragée », s’excuse auprès d’Elvira pour une mauvaise réunion

Ariana Grande s’excuse auprès d’Elvira après que la Maîtresse des Ténèbres ait décrit une expérience de plusieurs années avec la chanteuse qui ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu. Commentant une publication Instagram d’Elvira ou de Cassandra Peterson lundi, le Méchant La star a déclaré qu’elle était « découragée » de voir Elvira qualifier une interaction avec elle de « irrespectueuse ».

Plus tôt ce mois-ci, lors d’une séance de questions-réponses à Knott’s Berry Farm, Elvira a affirmé que des années auparavant, le Femme dangereuse La chanteuse a demandé à amener 20 invités à l’un de ses concerts. Elvia a déclaré qu’elle avait rencontré chacun des amis et de la famille de Grande et signé des autographes, mais Grande avait refusé de la rencontrer.

« Elle me demande si je peux prendre des photos avec tous ses amis et parents. Je prends une photo avec chacun d’eux… Puis je lui dis : « Pouvons-nous prendre une photo ensemble ? et elle dit : « Non, je ne fais pas vraiment ça » », a déclaré Elvira dans le TikTok désormais viral, avant les huées de la foule, alors qu’elle observait la réaction du public. «Puis elle est partie avant le début de mon spectacle. Tous ses proches sont restés et elle est partie.

Dans le commentaire Instagram, le Méchant La star s’est excusée auprès d’Elvira pour l’incident, affirmant qu’elle ne se souvenait pas d’avoir rencontré la reine de l’horreur campy, mais s’est excusée si elle « se souvenait mal » de l’interaction.

Tendance

« En fait, je ne me souviens même pas d’avoir eu la chance de vous rencontrer parce que j’ai eu une crise d’angoisse et, à ma mémoire, je suis partie avant le reste de ma famille (c’était il y a environ 7 ans et à l’époque, je n’étais vraiment pas douée pour être dans les foules publiques ou dans les lieux bruyants) », a écrit Grande. « Mais si je me souviens mal de ce moment, je m’excuse sincèrement de vous avoir ainsi offensé. »

Grande a ensuite remercié Grande d’avoir « été si gentille » avec sa mère lors de la réunion. « Elle a peut-être des sentiments différents à ce sujet maintenant mais je vais lui parler… clairement, nous avons tous nos journées ! Grande a écrit. « Envoyer toujours de l’amour. Tu seras toujours notre reine d’Halloween.