Ariana Grande canalise Madonna pour le retour de «RuPaul’s Drag Race»: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Owen Sweeney/Invision/AP/Shutterstock

Ariana Grande taquiné son retour à Course de dragsters de RuPaul, et elle a canalisé une autre icône pop en le faisant ! Dans une vidéo publiée le mercredi 14 décembre, la chanteuse de “Break Free” a secoué un soutien-gorge conique ébloui Madone et son iconique Jean Paul Gaultier-a conçu une tenue de concert pour sa tournée mondiale Blonde Ambition en 1990. Selon le clip (ci-dessous), Ariana, qui siégeait auparavant au jury de la saison 7, sera la juge invitée spéciale pour la première de la saison 15 le 6 janvier.

Plus à propos Ariana Grande

Dans le teaser, le Scream Queens alun apparaît sur une scène portant le soutien-gorge conique noir, une jupe longue avec une longue fente et un ensemble d’escarpins de créateur. Berçant sa queue de cheval haute signature, Ariana s’est arrêtée pour envoyer un baiser à la caméra alors qu’une voix off annonçait le retour de la star dans l’extravagance de la drag queen. Le hitmaker des «7 anneaux» a ajouté: «La saison 15 est là, et moi aussi.»

Juste un jour avant la sortie du teaser, MTV, qui diffuse l’émission pour la première fois après avoir été diffusée sur VH1 pendant les 6 dernières saisons, a annoncé que l’émission mettrait en vedette son plus grand casting à 16 ans. Les neuf premières saisons faisaient partie de Logo’s écurie. De plus, le prix en argent a maintenant été doublé, ce qui enrichit l’heureux gagnant de 200 000 $. Et MTV sera désormais la nouvelle maison de La course de dragsters de RuPaul : Untuckedqui affiche des scènes supprimées et des conversations non diffusées.

Lorsque Madonna a fait ses débuts avec ses sous-vêtements coniques lors de la soirée d’ouverture de sa tournée Blonde Ambition à Chiba, au Japon, c’était le sujet de conversation de la ville jusqu’à ce qu’il devienne tout simplement légendaire. Un an après que la collection a été portée par la Material Girl, Gaultier a commenté comment tout cela a été révélé. “Quand Madonna m’a appelé pour la première fois en 1989, c’était deux jours avant mon défilé de prêt-à-porter, et je pensais que mon assistante plaisantait”, a-t-il déclaré. Le New York Times en 2001. « J’étais un grand fan. Elle savait ce qu’elle voulait : un tailleur à fines rayures, la corseterie féminine. Madonna aime mes vêtements parce qu’ils combinent le masculin et le féminin.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Course de dragsters de RuPaul la saison 15 sera diffusée sur MTV le vendredi 6 janvier à 20 h HE.

Lien connexe Lié: 20 meilleures chansons de Noël de célébrités : Mariah Carey, Taylor Swift et bien d’autres

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.