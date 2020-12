Partageant des photos d’elle-même avec M. Gomez (et une bague en diamant et perle), elle a sous-titré son message, « pour toujours et certains. »

UNE Clip musical pour sa collaboration avec Justin Bieber sur «Stuck With U», un clin d’œil à la quarantaine, a été le début public du couple au printemps, avec un clip de Mme Grande et M. Gomez dansant.

En plus de ses «paroles sans vergogne et parfois avec humour libidineuse», le dernier album de Mme Grande, «Positions», sorti à l’automne, contient «des erreurs occasionnelles de vulnérabilité qui révèlent le vertige et l’anxiété d’un nouvel amour», The New York Times a écrit dans sa critique.

M. Gomez, agent immobilier au sein du groupe Aaron Kirman à Los Angeles, est né et a grandi dans le sud de la Californie, selon son profil sur le site internet de l’agence. Il a travaillé dans l’immobilier de luxe pendant cinq ans, supervisant les ventes de maisons comme l’étude de cas n ° 21 de Pierre Koenig à Los Angeles, qui a servi de décor à «Charmed».

Peu de temps après la sortie de l’album 2018 de Mme Grande, «Sweetener», son ex-petit ami, le rappeur Mac Miller, est décédé d’une overdose accidentelle.

Il avait collaboré avec Mme Grande sur sa chanson à succès, «The Way», en 2013.

«Je t’ai adoré depuis le jour où je t’ai rencontré quand j’avais dix-neuf ans et je le ferai toujours», a-t-elle déclaré à propos de M. Miller Publier sur Instagram après sa mort.