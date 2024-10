Ariana Grande anime pour la deuxième fois avec Stevie Nicks comme invité musical

Nation Conehead, levez-vous ! SNL en revue : le récapitulatif de l’anniversaire est de retour, et nous en sommes à trois épisodes. Vous êtes nombreux d’accord avec moi que l’épisode de la semaine dernière était un agréable rebond d’un maladroit, maladroit première de la saison. Les chiffres ne mentent pas. Ce soir, nous avons un match spécial : Bowen Yang’s Méchant sa co-vedette Ariana Grande fait équipe avec une coupure profonde SNL invité musical, une véritable légende : Stevie Nicks. Voici à quel point Stevie Nicks est grande : non seulement c’était la première fois qu’elle jouait à 8H il y a longtemps en 1983mais il y a un croquis classique usurpant Nicks cela lui-même a plus de 25 ans ! Longévité et tradition, les amis. SNL50.

Grande est apparue pour la dernière fois sur SNL il y a quelques mois – mais en tant qu’invité musical. Elle a cependant déjà animé, dans la saison 41. (Le Croquis de répartition des marées reste un classique de la fin de la période.) Taran Killam, qui apparaît maintenant dans Le 25e concours annuel d’orthographe du comté de Putnam au Kennedy Center (qui a ouvert ce week-end), partage : « Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est Stevie Nicks. Son hébergement avec Ariana est la télévision de rendez-vous pour moi. »

Restez à l’écoute pour en savoir plus ci-dessous ! Nous avons l’ancien acteur Gary Kroeger qui apporte également quelques citations sur cette nuit et cette saison mémorables.

Bowen Yang, l’animatrice Ariana Grande et l’invité musical Stevie Nicks dans la promo « SNL ».

Rosalind O’Connor/NBC



Ouvert à froid

Le match de football diffusé sur NBC a provoqué un « retard de match » du Cold Open de ce soir. Kaitlan Collins (Chloe Fineman) est à CNN. Elle décrit la peur de Donald Trump d’affronter Kamala Harris – à l’exception de Querelle de famille! Alors c’est parti…

Kenan Thompson peut sortir son génial Steve Harvey. Maya Rudolph est de retour en tant que vice-présidente Harris – elle a été active dans les médias cette semaine. Avec elle, comme toujours, Andy Samberg dans le rôle de « Doug the Shrug » aux côtés de Joe Biden (Dana Carvey) et Tim Walz (Jim Gaffigan). Steve Harvey demande à Harris ce qu’elle garde dans sa boîte à gants. Après avoir craché son discours passe-partout, Harvey la cajole pour qu’elle dise « glock ». Et quand c’est le tour de Doug, il dit « deuxième coup d’envoi » – le reste de l’équipe démocrate n’a pas autant de succès.

Le Trump de James Austin Johnson n’est PAS rejoint par sa femme Melania. Mikey Day revient dans le rôle de Don Jr. mais pas d’Alex Moffat dans le rôle d’Eric ? C’est dommage.

Doug Emeroff a exprimé son approbation de l’impression d’Andy Samberg, tout comme Kamala Harris concernant la représentation d’elle par Rudolph. J’ai demandé à Gary Kroeger si le point de vue de Samberg était trop mou. Il note : « C’est le travail de l’acteur de faire l’impression et c’est le travail des croquis de faire la satire. Une impression n’est pas nécessairement un mimétisme parfait, mais doit avoir une touche de caractère venant de l’acteur afin de révéler un nouvelle façon de les regarder… Le fait qu’Emeroff ait aimé l’impression de Samberg est agréable, je pense que j’en ai fait quelques-uns à l’époque et mon intention a toujours laissé l’espoir que le sujet incarné trouverait mon point de vue amusant.

Kroeger ajoute : « Je n’aime pas le fait que des célébrités soient amenées à faire des impressions politiques. Je ne conteste pas le succès de ce film ni le fait que l’audience pourrait augmenter, mais j’ai toujours pensé que le casting devrait tout faire sur SNL à très peu d’exceptions près. Pour moi, c’est la magie de la série, le fait qu’il y ait un casting qui peut faire tout ce qui lui est proposé. »

Monologue

Grande note qu’elle a eu une excellente année : elle est une enfant de théâtre, donc c’est un rêve de jouer dans Méchant. Un point : elle est juste là pour accueillir, rester discrète et NE PAS chanter. Sur ce, elle se met immédiatement à chanter. Et oui, elle se fait passer pour Britney Spears, Miley Cyrus et Gwen Stefani lors de son numéro. Comme indiqué précédemment, elle l’a fait en 2016 dans un véritable croquis. Avec du moderne SNLcependant, ce n’est qu’une case qu’ils cochent.

Grande et Bowen Yang passent un bon moment à commenter Méchant. (Gary Kroeger n’a pas vu la série, mais se souvient que son ancien acteur Tim Kazurinsky y était une fois et a entendu dire qu’il était génial !)

Elle convoque un chœur de danseurs à la fin de sa chanson pour la grande finale. Mais… elle prétend qu’elle reste discrète !

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

« Discours de demoiselle d’honneur »

Johnson est en train de terminer un discours de témoin standard et ennuyeux lors d’une réception de mariage. Les demoiselles d’honneur, cependant, sont excentrique et un peu différent : ils ont écrit une chanson spéciale sur l’enterrement de vie de jeune fille de la mariée à Charleston. Et c’est ainsi qu’une parodie de « Espresso » de Sabrina Carpenter commence. Les filles – Heidi Gardner, Ego Nwodim, Sarah Sherman et Grande – racontent l’histoire de la mariée et d’un homme nommé Domingo se réunissant lors du week-end entre filles. « Ce n’est pas pour rien, mais le système de rimes a complètement disparu du week-end », se plaint le marié (Andrew Dismukes). Il devient de plus en plus inquiet. J’aime que le chant soit un peu faux – ce n’est pas censé être bon.

Mais attendez, Marcello Hernandez fait également une apparition surprise dans le rôle de Domingo !

« La maison de mon meilleur ami »

C’est un court métrage de Dan Bulla, les amis. Grande se présente chez sa meilleure amie, ce qui marque déjà la troisième fois qu’elle chante ce soir ! Elle réfléchit avec nostalgie à l’odeur de cette maison : le déodorant du frère, le papa qui sent la sauce. C’est mignon, jusqu’à ce que les choses prennent une tournure sombre. On dirait qu’elle a raté quelques indices.

Sarah Squirm en tant que tête humaine coupée est un casting sournois.

Pour information — Bulla a produit plusieurs films d’Adam Sandler tels que Le Ridicule 6, Meurtre Mystère, et Halloween. Il écrit pour la série depuis 2019 mais vient d’être nommé superviseur d’écriture.

« Charades avec maman »

Bowen Yang rencontre les parents de son petit ami et ils commencent à jouer aux charades. La maman (Grande) devient très compétitive et méchante. Elle continue de dénigrer Yang. De toute évidence, la série considère Yang comme sa star ces jours-ci. Il y a un faux moment corporel, puis un baiser polyamoureux.

Jane Wickline reste un peu maladroite, non ?

« Promotion sportive de Céline Dion »

Ah oui, maintenant nous rechapons l’impression Dion de Grande. Dans une nouvelle promo hilarante de Sunday Night Football, Dion a plaisanté que sa chanson à succès « It’s All Coming Back to Me Now » capture parfaitement les rivalités de la NFL. Alors maintenant, SNLLe point de vue satirique de est : et si elle le faisait pour l’UFC ? Bien sûr.

Stevie Nicks interprète « Le phare »

« Le Phare » a été publié le mois dernier comme un cri de ralliement pour les femmes, destiné à revigorer la lutte pour les soins de santé reproductive. « J’ai mes cicatrices, tu as les tiennes/Ne les laisse pas, prends ton pouvoir », chante-t-elle. « Ils prendront votre âme, ils prendront votre pouvoir, à moins que vous ne le sauviez. » Quelle ballade.

Comme indiqué, Nicks a joué pour la première fois à 8H au début des années 80. Gary Kroeger se souvient de cette performance de la saison 8 : « J’avais la vingtaine quand elle l’a fait. SNL pendant mon séjour là-bas ! Lorsqu’elle est entrée en scène 10 ans plus tôt, j’étais adolescente ! Étais-je fan de Stevie Nicks ? Bien sûr que je l’étais ! Elle faisait partie, sinon le Déesse du rock and roll. J’étais trop nerveux pour dire bonjour. D’après mes souvenirs, elle ne sortait pas beaucoup et je ne me souviens pas d’elle à l’after-party, mais cela ne veut pas dire que ma mémoire est correcte. Sauf que j’étais trop timide pour dire quoi que ce soit. Elle était géniale dans la série. »

Sheryl Crow joue de la guitare et de la basse et chante sur ce morceau qu’elle a coproduit. (Et oui, elle a joué trois fois à 8H.)

Mise à jour du week-end

Coachella, comme Trump, fait ressortir le pire chez les Blancs, craque Colin Jost. Michael Che plaisante: Trump aura bientôt une frange. Plus de blagues sur Trump – Jost fait une blague brutale sur l’avortement, puis s’en prend au maire de New York, Adams. « C’est les années 90, Colin », rappelle le Che (à deux reprises). Quelques blagues sur Diddy ce soir !

Monica (Ego Nwodim), une employée d’Amazon étrangement heureuse, nous souhaite le bonjour : c’est le Prime Day, le plus grand événement de vente d’Amazon. Elle travaille tellement, elle a inventé sa propre journée et se connecte aux drones. Commentaire assez drôle sur la main-d’œuvre/l’économie technologique moderne.

Joel et Liam Gallagher viennent discuter de leurs retrouvailles Oasis. Ce soir, ils sont interprétés par Sarah Sherman et James Austin Johnson. Ils discutent de ce sur quoi ils sont d’accord : les dessins animés. Jost a besoin que leur prochaine tournée se déroule bien, afin de pouvoir se retirer et remporter le prix White Boy of the Year. Hé SNL passionnés d’histoire, Jim Breuer a joué Liam Gallagher dans l’épisode de Jon Lovitz de novembre 1997 lors du sketch « Set Our Nanny Free ». Oasis a également joué 8H dans Octobre 1997 avec l’animateur Matthew Perry.

« Italie, fin de la Renaissance »

La Renaissance italienne fut une période de profonde résurgence culturelle, artistique et intellectuelle en Italie du XIVe au XVIIe siècle.

Maya Rudolph et Andy Samberg apparaissent dans ce sketch. Je l’ai déjà dit, mais ces apparitions glorifiées de célébrités ne sont pas de simples apparitions en tant qu’invités. C’est SNL50, une saison spéciale – reconnaissons ces contributions comme le moment Avengers Unite de la comédie en direct sur réseau. Appelez-les comme ils sont : de vrais acteurs ! Dana Carvey aussi. Ce n’est pas seulement une question de sémantique. Que faisons-nous ici exactement ?

Quoi qu’il en soit, Antonio (Grande), pâle et maladif, est le fils de Rudolph et Samberg, doté d’une voix chantante céleste. Ils l’ont castré pour perfectionner sa voix auprès de la royauté locale (Dismukes). Antonio apparaît mort à l’intérieur, malgré les protestations de ses parents.

Grande chante ici « Twist and Shout » – un autre sketch où la série s’appuie sur sa voix. Amusant.

Stevie Nicks interprète « Edge of Seventeen »

Après le deuxième « retard de jeu » de cet épisode, nous revenons de la publicité — et ça vaut le coup ! « Edge of Seventeen » est au menu, et je connais quelque part Joan Cusack est content. Un classique intemporel. Je suis fan de ça !

Autre signe de la longévité de Nicks : il y a 45 ans aujourd’hui, Fleetwood Mac sortait son album Défense.

« Maybelline »

Chloe Fineman et Grande exécutent des performances de duel Coolidge via le miroir. « Ouah! » Fineman jouait auparavant Coolidge pendant le Austin Butler et les épisodes d’Aubrey Plaza.

Voici une surprise loufoque : Fineman enlève le miroir et Dana Carvey apparaît. (Rappel : appelez simplement ces apparitions de célébrités par leur nom : faire partie du casting !)

Celui-ci est un peu long, pour le principe.

« Le détective de l’hôtel »

SNL devient noir et blanc. Grande et Johnson crachent un dialogue des années 40, alors qu’eux et Dismukes s’accusent mutuellement d’être des fraudeurs avec des badges. Des livraisons loufoques, oh mon Dieu.

Michael Longfellow « vend » la fin sous le nom de Rod Serling – et commente SNL dans le processus – est une touche curieuse. On se sent pressé.

Pensées finales

— Eh bien, qu’avez-vous ressenti à propos de celui-ci ? Votez ici!

—Merci comme toujours à Gary Kroeger ! Découvrez le Le spectacle de Gary et Kenny sur YouTube ! Voici leur dernier épisode avec Paul Shaffer.