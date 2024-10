Ariana Grande accueille ‘SNL’ pour la première fois depuis la dernière candidate féminine à la présidentielle – CP24

Ariana Grande est montée sur la scène du New York 30 Rock au « Saturday Night Live » pour la troisième fois en tant qu’animatrice et s’est retrouvée dans des circonstances familières.

« La dernière fois que j’ai animé, c’était en 2016, et nous étions sur le point d’élire notre première femme présidente », a déclaré la chanteuse et actrice de 31 ans dans son monologue. « Alors, je suppose que la deuxième fois est la bonne ? »

Grande, qui a animé pour la première fois en 2014, le faisait pour la première fois sans également servir d’invité musical – un rôle qui revient à Stevie Nicks – et a promis de ne pas chanter, avant de se lancer dans une chanson.

Le thème a continué alors qu’elle a juré pendant la chanson de ne pas faire ses impressions de Britney Spears, Miley Cyrus et Gwen Stefani, avant de jeter un peu de chacune. Elle ferait une version beaucoup plus longue de Céline Dion dans un sketch plus tard dans la série.

Grande a organisé la promotion de son film musical « Wicked », le préquel du « Magicien d’Oz » qui devrait sortir le mois prochain.

Elle a déclaré que jouer la bonne sorcière Glinda comme elle le fait dans le film est le rêve de tout enfant de théâtre comme elle, après avoir « perdu sa virginité ».

L’épisode de Grande intervient au milieu d’une hausse d’audience pour l’institution de sketchs, probablement provoquée par sa 50e saison et la saison électorale. La première de la saison du mois dernier a attiré le plus de téléspectateurs depuis 2020.

Tout comme dans les deux premiers épisodes de la nouvelle saison, Maya Rudolph a joué le rôle de la vice-présidente Kamala Harris lors de la soirée ouverte à froid, dirigeant un groupe d’anciens membres de la distribution revenant en tant que stars invitées, dont Andy Samberg dans le rôle du mari de Harris, Doug Emhoff, et Dana Carvey dans le rôle de Le président Joe Biden.

Ils se sont associés pour une édition électorale de « The Family Feud », affrontant l’équipe Trump.

Kenan Thompson, l’acteur le plus ancien de l’histoire de la série qui a débuté en 2003, a repris son rôle de longue date en tant qu’animateur de « Feud » Steve Harvey et a interrogé Rudolph-as-Harris sur son récent blitz médiatique.

« Ça a été une sacrée semaine », a-t-elle déclaré. « Je suis allée sur Howard Stern pour joindre les chauffeurs de taxi excités, j’ai continué sur ‘The View’ pour les mamans excitées, et j’ai aussi suivi le podcast ‘Call Her Daddy’. parce que j’ai un message pour les jeunes femmes : vous devez aller aux urnes si vous voulez que le gouvernement sorte de vos urnes.

L’acteur actuel, James Austin Johnson, est revenu dans le rôle de Donald Trump, affirmant que son adversaire « va être horrible à ce match ». C’est une personne au QI très bas. Le monde entier se moque d’elle parce qu’ils ne la respectent pas. »

Nicks, 76 ans, était l’invité musical de « SNL » pour la première fois depuis plus de 40 ans. Elle a débuté avec son tout nouveau single, « The Lighthouse », mais le look de la performance était celui de Stevie classique, avec une abondance de bagues et de foulards et la chanteuse drapée de noir. Pour sa deuxième chanson, elle revient avec « Edge of Seventeen » de 1981.

Michael Keaton devrait animer la semaine prochaine avec l’invitée musicale Billie Eilish. John Mulaney et Chappell Roan sont prévus pour le samedi suivant.

Le début de la saison 50 a déjà apporté réflexion et nostalgie sous de nombreuses formes, y compris « Saturday Night », une comédie cinématographique dramatisant les minutes précédant le premier épisode de l’institution de sketchs dirigée par Lorne Michaels, le 11 octobre 1975.

Une émission spéciale de trois heures aux heures de grande écoute, le 16 février, servira de célébration officielle de la 50e saison.

Andrew Dalton, Associated Press