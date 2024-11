Ariana Grande abandonne son nom de scène pour le générique de « Wicked »

Ariana Grande a utilisé son vrai nom complet pour le générique de « Wicked »

Ariana Grande a décidé d’utiliser son vrai nom complet pour le générique de Méchant, qui est Ariana Grande-Butera.

Le nom complet de Grande inclut les noms de famille de sa mère Joan Grande et de son père Edward Butera.

Les fans peuvent remarquer le changement en regardant le film, qui sortira en salles le 22 novembre pour rivaliser avec Gladiateur II.

Dans Méchant, le Lignée Le hitmaker joue la bonne sorcière Glinda, tandis que Cynthia Erivo joue son ennemi Elphaba, et Jonathan Bailey joue Fiyero Tigelaar, Ethan Slater dans le rôle de Boq, Michelle Yeoh, Bowen Yang et plus encore.

Cela survient alors que l’actrice a été vue arrivant bras dessus bras dessous avec sa co-star et beau Ethan pour la première australienne de leur film.

Elle a également récemment jailli de la réaction originale de Glinda, Kristin Chenoweth, lorsqu’elle a obtenu le rôle de la sorcière.

« Nous en parlions depuis des années et des années, mais je lui ai finalement avoué que je voulais remplacer Glinda, c’était comme une toute autre chose », a déclaré Grande lors de son apparition sur Hommes sentimentaux.

« Mais je lui ai finalement avoué, j’ai dit : ‘Hé, je pense qu’ils font ça maintenant, et je pense que je veux y aller pour Glinda’, et elle est allée dans la salle de bain, a fermé la porte et a commencé à pleurer », a partagé le gagnant du Grammy.

« C’était la chose la plus douce au monde. Oh mon Dieu, ça me rend émue », se souvient Ariana Grande.