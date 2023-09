Ariana DeBose, Chris Pine, Alan Tudyk

Après un teaser qui a chuté en avril, nous avons enfin un nouveau regard sur Disney’s Souhait. À ne pas confondre avec le navire de croisière du même nom de la société obsédée par les synergies, il s’agit la comédie musicale animée avec Ariana DeBose, Chris Pinet Alan Tudyk qui explore d’où vient exactement cette célèbre star que tout le monde souhaite toujours dans les histoires de Disney.

Souhait | bande annonce officielle

Selon le synopsis officiel, « Dans Souhait, Asha, une idéaliste à l’esprit vif, fait un vœu si puissant qu’il est exaucé par une force cosmique : une petite boule d’énergie illimitée appelée Étoile. Ensemble, Asha et Star affrontent un ennemi des plus redoutables : le souverain de Rosas, le roi Magnifico, pour sauver sa communauté et prouver que lorsque la volonté d’un humain courageux se connecte à la magie des étoiles, des choses merveilleuses peuvent se produire. Mettant en vedette les voix de l’actrice primée aux Oscars Ariana DeBose dans le rôle d’Asha, de Chris Pine dans le rôle de Magnifico et d’Alan Tudyk dans celui de la chèvre préférée d’Asha, Valentino, le film est réalisé par le réalisateur oscarisé Chris Buck (Congelé, Congelé 2) et Faon Veerasunthorn (Raya et le dernier dragon).”

Le talent vocal ici est excellent – ​​nous savons que DeBose aura au moins une chanson puissante, « This Wish », pour montrer ses tuyaux ; Tudyk en tant que chèvre coquin semble être un excellent casting ; et nous avons hâte de voir Chris Pine comme un dirigeant méchant et arracheur de vœux. Souhait sort en salles le 22 novembre.

