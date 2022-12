Ariana Biermann porte un bikini blanc effronté en Floride: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BBO / MEGA

Les petits pains sont sortis du soleil ! Ne soyez pas en retard étoile Ariana Biermann21 ans, a montré ses fesses sur une photo Instagram sexy pendant ses vacances à Palm Beach, en Floride, le 8 décembre. Elle a sous-titré le cliché avec un emoji de sirène et a même posé dans la même position à cheval sur la planche de surf que sa sœur, Brielle Biermann, 25 ans, l’a fait sur son propre Instagram. Sur la photo, Ari arborait un minuscule bikini blanc et des lunettes géantes pour l’aventure océanique. Le maillot de bain de la beauté est conçu par Salty K, qu’Ariana a également tagué sur le post.

Plus à propos Brielle Biermann

Bientôt, une pléthore de commentaires ont été publiés sur la photo de la personnalité de la télévision, car les fans étaient obsédés par le look. “HOT HOT HOT”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a sonné, “MIAMI MAMIII”. Même la mère d’Ari, Kim Zolciak, 44 ans, a profité de la section des commentaires pour exprimer ses propres pensées. “Oh mon!! Trop grandi pour moi, Les vraies femmes au foyer d’Atlanta a écrit la star, accompagnée d’une série d’emojis au cœur rouge. Mais Brielle, d’autre part, était complètement favorable au poste torride. “Ma femme”, a écrit le jeune homme de 25 ans.

Les deux sœurs ont fait la fête à Palm Beach ces derniers jours, et elles ont clairement l’air incroyables en le faisant ! Brielle a posté une photo similaire, comme mentionné ci-dessus, jeudi et Kim a également ajouté un commentaire à ce post ! “Vous l’obtenez de votre maman”, a écrit l’homme de 44 ans. De nombreux amis de Brielle ont profité des commentaires pour s’extasier sur la photo de bikini sexy, y compris la célébrité, Sixtine Stallone24. “J’aimerais être cette planche de surf”, la fille de l’acteur Sylvester Stallone a écrit.

Les deux postes de maillot de bain surviennent deux mois après qu’Ari a célébré son 21e anniversaire. La deuxième fille aînée de Kim a porté une robe bustier rose bonbon pour la soirée de célébration du 26 octobre. “Anniversaire infini”, a-t-elle légendé la photo via Instagram. Et sa maman est également allée sur Instagram pour écrire à Ariana un message d’hommage d’anniversaire. “Joyeux 21e anniversaire à ma douce @arianabiermann Je n’arrive pas à croire à quelle vitesse le temps a passé !! C’était moi, @briellebiermann et toi gamin pendant des années ! Beaucoup de hauts et de bas mais nous avons les meilleurs souvenirs [sic] nous maintenant », lit-on dans la légende. Et le 10 octobre, Brielle a posté une photo d’enfance d’elle avec sa petite sœur pour commencer l’amour d’anniversaire. “1 semaine jusqu’à ce que mon CHICKEN ait 21 ans !!! Je n’arrive pas à croire à quelle vitesse le temps passe », a-t-elle écrit.

Ari et Brielle partagent la même mère, mais n’ont pas les mêmes pères biologiques. L’identité du père de Brielle n’est pas publiquement connue, cependant, elle a été adoptée par son beau-père, Kroy Biermann, 37 ans, quand elle était adolescente. Ariana, pour sa part, a également été adoptée par Kroy lorsque Kim l’a épousé en 2011, mais son père biologique est Daniel Tocé, avec qui Kim a été mariée de 2001 jusqu’à leur séparation en 2003. Et pendant le mariage de Kroy et Kim, ils ont accueilli quatre enfants ensemble : Kroy Jr.11, Kach10 et jumeaux Kaïa et Kane9.

