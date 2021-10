Ari Melber: La perte de diffamation d’Alex Jones est un coup de semonce pour Fox News

Ari Melber de MSNBC a déclaré que la décision contre Alex Jones dans l’affaire de diffamation Sandy Hook est un coup de semonce pour Fox News et les médias de droite.

Vidéo d’Ari Melber :





Ari Melber dit que la perte du procès en diffamation d’Alex Jones est un coup de semonce pour Fox News, « C’est un coup de semonce, par exemple, les médias de droite comme Newsmax et Fox News pour avoir diffamé et menti à propos de personnes ou de nos systèmes de vote. » pic.twitter.com/vqpUZJ18Q3 – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 1er octobre 2021

Melber a déclaré dans son émission MSNBC The Beat, «Cette action maintenant et cette décision est maintenant un rappel pour les autres des gens qui pourraient vouloir faire des choses similaires ou déjà avoir, c’est un coup de semonce, pour exemple, les nouvelles de droite des points de vente comme Newsmax et Fox Nouvelles pour diffamation et mensonge sur les personnes ou nos systèmes de vote attisant les flammes de complot qui a conduit de nombreuses personnes à pencher vers la violence dans le insurrection. La liberté d’expression protège beaucoup, beaucoup des choses. Il protège les répréhensibles idées. Il ne protège pas les malveillants diffamation ou actes qui incitent directement à la violence.

Le procès contre Sandy Hook, combiné au potentiel pour Fox News de perdre 2,7 milliards de dollars dans le procès Dominion Voting Systems, pourrait faire ce que le gouvernement n’a pas fait depuis la fin de la doctrine de l’équité.

Les médias de droite pourraient enfin être tenus responsables de leurs dangereux mensonges, diffamations et incitations.

La décision contre Alex Jones pourrait être un tournant où les médias de droite doivent enfin payer pour leur destruction.