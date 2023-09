Ari Lennox a besoin d’amour et elle n’a pas peur de partager la lutte

Ari Lennox exploite les réseaux sociaux pour partager un côté très vulnérable avec ses fans.

La superstar du R&B s’est adressée à X pour partager ses réflexions sur son besoin insatisfait d’être aimée et validée.

«Je déteste avoir soif de validation à chaque instant de ma vie. C’est vraiment une existence misérable. Je déteste avoir aimé être cool. Je suis embarrassant. Je ne sais pas quand je commencerai un jour à m’aimer. Je ne sais pas si c’est possible. Je ne peux même pas profiter de tout ce que j’ai créé pour moi-même.

Elle a continué:

« C’est une réalité douloureuse de ne pas encore être aimé et d’en avoir si envie dans les endroits les plus nocifs. Ne pouvoir faire confiance à personne. Vouloir que les gens soient là mais les repousser en même temps. C’est de la misère mentale.

Elle a poursuivi ses sentiments en déclarant qu’il était «toujours à 10 heures du matin». Elle n’a pas expliqué en détail pourquoi elle avait décidé de partager ces sentiments, mais les fans et d’autres utilisateurs en ligne ont contacté la chanteuse avec des messages d’encouragement et d’encouragement.

Si nous sommes honnêtes, la majorité des gens se trouvent exactement là où se trouve Ari et peuvent comprendre ses sentiments.

Un fan a écrit : « Je veux juste te faire un câlin, sœurette. Je ressens tout ce que tu as dit. Un autre utilisateur a écrit : « Je ressens. accrochez-vous… nous sommes tous dans le même bateau.

Ce n’est pas la première fois qu’Ari met ses émotions en jeu et s’ouvre à ses fans. En mars dernier, elle a partagé ses sentiments sur le manque d’amour de sa vie.

« Est-ce que je me suis rendu peu attrayant en voulant tellement aimer l’amour ? En en parlant ? Vous vous en plaignez ?

Elle a continué:

«J’aurais aimé ne pas en avoir envie. J’aurais aimé que cela ne me rende pas aveugle, faible et si dangereusement confiant. J’aurais aimé ne pas avoir d’amour en moi. J’aurais aimé ne pas avoir d’émotions. J’aurais aimé m’en moquer.

Pendant ce temps, il a été révélé qu’elle et son ancien copain et star de « Married At First Sight », Keith Manley, avaient rompu. La spéculation sur la romance a eu lieu lorsque des photos d’eux à différentes dates ont commencé à circuler en ligne. Aucune des deux parties n’a parlé de la romance après leur séparation.

Peu de temps après, Ari est apparue sur « Lipservice » d’Angela Yee et a clairement indiqué que ses intentions étaient désormais de ne plus jamais tomber amoureuse.

Nous envoyons de bonnes vibrations et de bons vœux à notre fille, Ari Lennox. Pouvez-vous comprendre les sentiments d’Ari ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !