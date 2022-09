Ari Fletcher nie que Moneybagg Yo ait demandé le retour d’un camion Lambo

Ari Fletcher sait que vous pensez que le camion Lamborghini que son ex lui a acheté a été repris et elle émet une réponse.

L’influenceuse qui l’a récemment lancée REMEDY par Ari La ligne de maquillage s’est rendue sur Twitter mercredi pour faire exploser les gens alléguant que le rappeur lui avait demandé de rendre le camion Lambo qu’il lui avait offert en 2020 pour son anniversaire.

Après avoir confirmé en début de semaine qu’elle et le rappeur avaient rompu…

des rumeurs ont circulé selon lesquelles le rappeur lui aurait demandé de rendre le cadeau coûteux.

Non seulement cela, mais XXL a rapporté que le camion Lamborghini était en fait en train d’être repris.

Selon des documents judiciaires obtenus par le site, Luxury Lease Partners a déposé une requête en mise en possession immédiate le 8 août pour que la Lamborghini leur soit rendue. Selon la société, le mannequin et femme d’affaires doit un solde restant de 159 087 $ sur le véhicule de 211 000 $ qui aurait été loué.

Selon l’influenceuse elle-même, le «rendre» les rapports de voiture sont faux.

C’est en fait la deuxième fois que Fletcher met fin aux rumeurs concernant sa voiture. En juillet 2020, elle a critiqué K. Michelle pour avoir affirmé que la voiture avait été louée tout en alléguant que Moneybagg avait tenté de la frapper.

Avant leur rupture, Ari et Moneybagg se sont prodigués des cadeaux coûteux.

Pour le 29e anniversaire de Moneybagg en 2020, Ari lui a offert une Maybach.

“Merci de m’aimer, de me corriger quand je me trompe, de ne jamais me laisser abandonner quand je veux abandonner, d’être un homme de parole, de faire de moi une priorité quand je sais que tu as un million de choses dans ton assiette, d’être toujours protecteur et s’assurant que je vais bien », a écrit Ari en légende d’un message du rappeur et de la voiture. «Je vois à quel point vous travaillez dur tous les jours et combien vous faites pour tout le monde. Tu es un roi, tu le mérites tout gang.