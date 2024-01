‘Argylle’ : Romancer le clone – The Washington Post

L’interminable cube d’espionnage en zirconium grêlé de balles appelé “Argylle” nous vient du réalisateur Matthew Vaughn, maître de la plaisanterie creuse et du sourire narquois. Si vous avez apprécié « Layer Cake » (2004), « Kick-Ass » (2010) et les trois films « Kingsman » (2014-2021), eh bien, vous apprécierez peut-être ou non sa dernière comédie d’action, qui reprend un principe familier. et le bat à un pouce près de sa durée de vie sur 139 ans minutes. J’ai eu des maux de tête plus courts et plus agréables.

Le problème avec ce film – mis à part une chorégraphie de combat trop longue et mal filmée, un chat CGI peu convaincant et un air général de bonne humeur non méritée – est qu’il commence par un concept incroyable mais agréable (c’est peut-être pourquoi nous allons au cinéma dans en premier lieu), puis devient de plus en plus absurde au fur et à mesure. Elly traverse une crise d’identité qui l’oblige à se regarder dans le miroir et à « voir » sa création fictive par interludes maladroits ; Rockwell, généralement fiable, distribue les informations sur l’intrigue selon le calendrier du scénariste Jason Fuchs ; rebondissements après rebondissements laissent le public s’accrocher à sa suspension d’incrédulité jusqu’à ce qu’elle se déchiquete. Le dialogue, qui se veut vif (Fuchs a co-écrit le scénario de « Wonder Woman »), s’articule autour de lignes telles que « Il y a une raison pour laquelle on m’appelle le Gardien des Secrets. Parce que je les garde. Ajoutant l’insulte à l’injure, cette horrible « nouvelle » chanson des Beatles « Now and Then » apparaît partout – une bande originale Frankenrock pour un film de plus en plus sous assistance respiratoire.