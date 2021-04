MINNEAPOLIS – Les avocats de l’accusation et de la défense dans le procès pour meurtre de l’ancien policier Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd, présentent lundi leurs plaidoiries finales.

Le procureur Steve Schleicher a déclaré que Chauvin « avait choisi la fierté plutôt que la police » ce jour-là, qualifiant le genou de Chauvin sur le cou de Floyd de « inutile, gratuit et disproportionné ».

« Et il l’a fait exprès. Ce n’était pas un accident. Il n’a pas trébuché et est tombé et s’est retrouvé sur le cou de George Floyd, » dit Schleicher, ajoutant: « Croyez vos yeux. Ce que vous avez vu, vous l’avez vu. »

Les avocats résumaient leurs preuves et témoignages respectifs, essayant de concentrer les jurés sur les éléments les plus importants et sur ce qu’ils soutiennent que ces éléments prouvaient. L’accusation a mis fin à ses arguments la semaine dernière après avoir appelé 38 témoins et visionné des dizaines de clips vidéo en 11 jours. La défense s’est reposée jeudi après avoir appelé sept témoins pendant deux jours.

Le juge Peter Cahill a ouvert le tribunal lundi matin en donnant des instructions aux 14 membres du jury sur le droit de l’affaire. Avant que les jurés ne se mettent en séquestre pour délibérer plus tard dans la journée, deux membres du jury seront informés qu’ils étaient suppléants et ne participeront pas aux délibérations.

Le procureur Steve Schleicher donne un argument de clôture: les actions de Chauvin sont « un abus choquant du pouvoir policier »

Le procureur Steve Schleicher a donné l’argumentaire de clôture pour l’Etat lundi matin, répétant tout au long de la déclaration, « 9 minutes et 29 secondes, 9 minutes et 29 secondes ».

« Les derniers mots de George Floyd le 25 mai 2020 étaient: » S’il vous plaît, je ne peux pas respirer. » Il a demandé de l’aide pour son tout dernier souffle », a déclaré Schleicher. « C’était un appel au sujet d’un faux billet de 20 $. Tout ce qu’il fallait, c’était de la compassion. »

L’argument de Schleicher a évoqué le témoignage de la semaine dernière le pneumologue Dr Martin Tobin, qui a décrit en détail les dernières minutes de Floyd, en montrant ses jointures éraflées contre le pneu arrière de la voiture de police.

« Il était piégé », a déclaré Schleicher. « Il était piégé avec le trottoir inflexible sous lui aussi inflexible que les hommes qui le maintenaient. Le poussant. Un genou au cou, un genou à l’arrière, se tordant les doigts, tenant ses jambes, pendant 9 minutes et 29 secondes. » Le poids de l’accusé sur lui. «

Qualifiant les actions de Chauvin d ‘ »abus choquant du pouvoir policier », Schleicher a rappelé les témoignages des semaines précédentes – des passants appelant la police sur la police et la présence d’un enfant de 9 ans regardant Floyd retenu sous les genoux de Chauvin.

Il a dit que les actions de Chauvin n’étaient « pas policières » mais « une agression ».

« Ce n’est pas une poursuite contre la police, c’est une poursuite contre l’accusé », a-t-il dit. « Et il n’y a rien de pire pour une bonne police qu’une mauvaise police, qui ne suit pas les règles, qui ne suit pas la formation. »

Schleicher a rappelé aux jurés que Chauvin avait des centaines d’heures de formation en 19 ans avec le département de police de Minneapolis. Schleicher a déclaré que Chauvin aurait dû savoir comment gérer une personne en crise, rappelant aux jurés que Floyd avait parlé à la police de son anxiété et de sa claustrophobie. Une personne incapable de se conformer n’est pas la même chose que de résister, a-t-il déclaré.

Schleicher a déclaré aux jurés que Floyd n’était pas mort d’une crise cardiaque, d’une surdose de drogue, d’un «délire excité» ou d’un empoisonnement au monoxyde de carbone, comme l’a suggéré la défense. « Sans les actions de l’accusé, le poussant vers le bas, George Floyd serait-il mort ce jour-là? » Schleicher a dit, ajoutant: « Utilisez votre bon sens. Croyez vos yeux. Ce que vous avez vu, vous l’avez vu. »

Qui sont les jurés qui décideront si Derek Chauvin est coupable?

Plus de deux semaines environ le mois dernier, les avocats de l’accusation et de la défense ont interrogé les jurés potentiels sur leur connaissance de la mort de Floyd, leurs opinions sur Chauvin et leurs attitudes à l’égard de la police, de l’injustice raciale et des manifestations et émeutes qui ont suivi la mort de Floyd.

Certains d’entre eux se sont demandé combien de force avait été utilisée contre Floyd, qui restait allongé au sol pendant plus de neuf minutes alors que Chauvin pressait son genou contre le cou de Floyd. Plusieurs estiment que le système de justice pénale doit être réformé. Plus d’un a remis en question le mouvement de défondation des services de police. Discutant de son opinion sur Black Lives Matter, une femme a répondu: «Je suis noire et ma vie compte».

Avant d’être sélectionnés, les jurés se sont engagés à mettre leurs opinions de côté. Mais leurs réponses donnent un aperçu de la manière dont ils pourraient réagir aux témoignages entendus au cours des dernières semaines. En savoir plus sur les jurés ici.

La tête de cochon laissée dans l’ancienne maison du témoin de la défense de Chauvin, Barry Brodd

Des vandales ont laissé une tête de porc au domicile californien d’un expert en recours à la force qui a témoigné au nom de l’officier accusé d’avoir tué George Floyd, a déclaré la police.

Du sang a également été répandu sur la maison de Santa Rosa, au nord de San Francisco, qui appartenait autrefois à Barry Brodd, un policier à la retraite qui était à la barre lors du procès pour meurtre de Minneapolis la semaine dernière, selon un communiqué de police samedi.

Brodd, un ancien policier de Santa Rosa, a témoigné lors du procès pour meurtre qu’il croyait que l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin avait retenu Floyd était «justifiée» – le premier témoin à prétendre que la retenue sur Floyd était acceptable.

« Il semble que les suspects de ce vandalisme visaient M. Brodd pour son témoignage », a déclaré le département de police de Santa Rosa. « M. Brodd n’a pas vécu à la résidence depuis un certain nombre d’années et n’est plus un résident de Californie. » Aucune arrestation n’a été annoncée. En savoir plus ici.

– Presse associée

Les gens se rassemblent à George Floyd Square avant les plaidoiries de clôture de Chauvin

Plus d’une centaine de personnes se sont réunis dimanche après-midi à George Floyd Square pour un rassemblement de solidarité entre les communautés noire et asiatique avant les plaidoiries.

Les organisateurs ont annoncé l’événement comme « un espace sûr pour partager le chagrin et créer de la joie » pendant les périodes tendues de la ville et l’ont dédié à Daunte Wright, l’homme noir de 20 ans qui a été mortellement abattu par un policier lors d’un arrêt de la circulation. dans le Brooklyn Center à proximité la semaine dernière.

Tri Vo, 25 ans, a déclaré qu’il se rendait habituellement à George Floyd Square lorsqu’il n’y avait pas de foule pour pouvoir réfléchir et parce qu’il sentait que l’espace était réservé aux Noirs et aux autochtones. Vo, un organisateur numérique du Southeast Asian Diaspora Project, a déclaré qu’il était venu dimanche pour aider à éduquer les Asiatiques du sud-est sur « ce que leur enjeu est dans tout cela ». Lire la suite.

Comment les délibérations du jury fonctionneront lors du procès de Derek Chauvin

Après les plaidoiries finales, Cahill expliquera chaque accusation et les éléments juridiques qui sous-tendent ces accusations. Les jurés doivent décider si le gouvernement a ou non prouvé tous les éléments d’une accusation donnée hors de tout doute raisonnable. La défense n’a aucun fardeau de preuve et Chauvin est réputé innocent à moins d’être condamné au procès.

Les jurés seront séquestrés lors des délibérations. Le tribunal fournira les repas aux jurés et les hébergera pour la nuit dans un hôtel, où la sécurité sera assurée par des maréchaux. Les jurés ne sont pas autorisés à discuter de l’affaire avec qui que ce soit, ni même entre eux lorsqu’ils sont en dehors de la salle de délibération.

Ils sont autorisés à examiner toutes les pièces qui ont été déposées en preuve. Ils sont également autorisés à réentendre le témoignage spécifique de l’un des témoins. Les jurés peuvent envoyer des messages écrits au juge avec toutes les questions qui se posent.

« Si j’étais vous, je prévoirais de longues (délibérations) et j’espère être bref », a déclaré Cahill aux jurés jeudi. En savoir plus sur le fonctionnement des délibérations du jury ici.

Derek Chauvin dit au tribunal qu’il ne témoignera pas car la défense repose sa cause

Derek Chauvin a déclaré au tribunal jeudi qu’il ne témoignerait pas pour sa propre défense. « J’invoquerai mon privilège du Cinquième Amendement aujourd’hui », a déclaré Chauvin.

Chauvin, qui a activement pris des notes et participé aux barres latérales avec ses avocats tout au long du procès, a souri à un moment donné lorsque l’avocat principal de la défense Eric Nelson a mentionné qu’ils avaient «fait des allers-retours» sur la question du témoignage à plusieurs reprises. Il a offert des réponses courtes et directes à chaque question de Nelson et du juge.

Arthur Reed, le cousin de George Floyd, était dans le siège de la famille Floyd dans la salle d’audience. Interrogé sur la décision de Chauvin de ne pas témoigner, Reed a déclaré qu’il pensait que l’accusation « l’aurait coupé seconde par seconde » lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était agenouillé sur Floyd pendant si longtemps.

« Nous ne pensions pas du tout qu’ils allaient l’enfiler du tout », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous sommes juste prêts à en finir, nous assurer qu’il obtienne la justice qu’il mérite. Nous pensons que l’État a mis en place. une excellente affaire. «