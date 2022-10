Argumentation finale du procès Sandy Hook d’Alex Jones

WATERBURY, Conn. (AP) – Un jury du Connecticut devrait entendre les plaidoiries jeudi lors d’un procès pour déterminer combien l’hôte d’Infowars Alex Jones devrait payer pour avoir persuadé son public que la fusillade de 2012 à l’école primaire de Sandy Hook était un canular perpétré pour imposer plus de lois sur le contrôle des armes à feu.

Le jury de six personnes pourrait commencer les délibérations d’ici la fin de la journée dans le procès, l’un des nombreux intentés contre le théoricien du complot par des proches des 26 personnes tuées dans la fusillade de masse.

Depuis le début du procès le 13 septembre, les 15 plaignants dans le procès du Connecticut ont témoigné avoir été tourmentés pendant une décennie par des personnes qui croyaient les affirmations de Jones selon lesquelles la fusillade n’avait jamais eu lieu et que les parents des 20 enfants tués étaient des “acteurs de crise”. ”

Les plaignants ont déclaré avoir reçu des menaces de mort et de viol, des courriers de théoriciens du complot contenant des photos d’enfants morts et des confrontations en personne avec des croyants au canular. Ils ont poursuivi Jones pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et violation de la loi sur les pratiques commerciales déloyales du Connecticut en profitant des mensonges du canular.

Les personnes qui poursuivent Jones et sa société, Free Speech System, dans l’affaire du Connecticut comprennent les proches de huit victimes du massacre, ainsi qu’un agent du FBI qui a répondu à l’école.

Mark Barden, dont le fils Daniel figurait parmi les 26 victimes, a déclaré au jury que les théoriciens du complot avaient menacé de déterrer la tombe du garçon pour prouver que la fusillade n’avait jamais eu lieu.

“C’est un endroit tellement sacro-saint et sacré pour ma famille et d’entendre que des gens le profanaient, urinaient dessus et menaçaient de le déterrer, je ne sais pas comment vous expliquer ce que cela fait”, a déclaré Barden. jury. “Mais c’est là où nous en sommes.”

Jones, dont l’émission et la marque Infowars sont basées à Austin, au Texas, a été reconnu coupable d’avoir diffamé les plaignants l’année dernière. Dans une décision inhabituelle, la juge Barbara Bellis a conclu que Jones avait perdu son droit à un procès en raison de violations répétées des ordonnances du tribunal et du défaut de remettre des documents aux avocats des plaignants.

Jones a pris la parole pour une journée de témoignage controversée, affirmant qu’il avait «fini de dire que je suis désolé» d’avoir qualifié l’école de tir de canular.

En dehors du palais de justice et sur son émission Web, il a à plusieurs reprises dénoncé le procès comme un «tribunal kangourou» et un effort pour le mettre en faillite. Il a invoqué le droit à la liberté d’expression, mais lui et son avocat n’ont pas été autorisés à faire valoir cet argument lors du procès car il avait déjà été reconnu coupable.

L’avocat de Jones, Norm Pattis, a tenté de limiter les dommages-intérêts accordés aux familles des victimes et a affirmé que les proches exagéraient leurs allégations de préjudice.

Lors d’un procès similaire au Texas en août, un jury a ordonné à Jones de verser près de 50 millions de dollars de dommages-intérêts aux parents de l’un des enfants tués dans la fusillade, en raison des mensonges du canular. Un troisième procès de ce type, également au Texas, impliquant deux autres parents devrait commencer vers la fin de l’année.

Jones a déclaré qu’il s’attend à ce que les affaires soient bloquées en appel au cours des deux prochaines années et a demandé à son auditoire de l’aider à collecter 500 000 $ pour payer ses frais juridiques. Free Speech Systems, quant à lui, demande la protection contre la faillite.

Dave Collins et Pat Eaton-robb, The Associated Press