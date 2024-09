Argerie Tsimicalis défend la réalité virtuelle dans les soins de santé pédiatriques

Lorsque Argerie Tsimicalis, infirmière et titulaire d’un doctorat, a été chargée d’introduire la réalité virtuelle (RV) aux Hôpitaux Shriners pour enfants® – Canada (SHC-Canada), elle a saisi l’occasion de travailler en collaboration avec l’ancien chef du personnel, le Dr Reggie Hamdy, et la directrice des services infirmiers et de soins aux patients, Mme Kelly Thorstad. Ensemble, ils ont étudié avec l’équipe soignante la meilleure façon d’utiliser cette technologie pour soulager la douleur et l’anxiété associées aux procédures médicales.

Professeure agrégée à l’École des sciences infirmières Ingram (ISoN) et membre associée du Département d’oncologie et de la Faculté de médecine dentaire et des sciences de la santé buccodentaire de l’Université McGill, la professeure Tsimicalis est chercheuse junior 2 du Fonds de recherche du Québec – Santé et infirmière scientifique au SHC-Canada à Montréal. Comme elle l’explique, « lorsqu’un enfant ressent de la douleur, cela augmente sa peur des procédures médicales telles que le retrait d’un plâtre, le retrait d’une broche et l’insertion d’une intraveineuse. Nous avons constaté que la réalité virtuelle est un outil non pharmacologique efficace « Cela distrait les enfants, réduit leur douleur et leur détresse et leur permet de considérer l’hôpital comme un espace sûr. »

Les travaux visant à intégrer la réalité virtuelle au SHC-Canada ont véritablement commencé en 2018, lorsque les Drs Hamdy et Tsimicalis ont co-supervisé l’étudiante en recherche à la maîtrise Sofia Addad dans le programme de chirurgie expérimentale de McGill. Mme Addad a mené une revue systématique de la littérature sur l’utilisation de la RV dans les soins de santé des enfants, et testé la faisabilité de l’utilisation de la réalité virtuelle lors d’interventions médicales au SHC-Canada. Parallèlement, le professeur Tsimicalis s’est associé au professeur Sylvie Le May, experte en douleur chez l’enfant basée au CHU Sainte-Justine et à l’Université de Montréal. Ensemble, ils ont obtenu une subvention des IRSC pour une étude multicentrique, essai pilote contrôlé randomisé sur l’utilisation de la RV lors du retrait des broches et des sutures.

L’équipe du professeur Tsimicalis a également reçu une subvention d’infrastructure pour interroger les cliniciens du Québec sur l’utilisation de la RV dans les milieux de soins pour enfants et fournir une formation et des ressources pour soutenir la mise en œuvre de la RV dans la pratique. L’équipe s’est agrandie, créant un pôle de scientifiques, de stagiaires et de défenseurs, où de nouveaux projets ont vu le jour. L’équipe a accueilli des étudiants au doctorat qui mènent des essais cliniques étudiant l’utilisation de programmes de pleine conscience en RV représentant des scènes de la nature pour atténuer l’anxiété périopératoire des enfants, ainsi que pour tester la faisabilité de l’intégration de la RV pour les interventions dentaires, anesthésiques et chirurgicales.

Reconnue à l’échelle internationale pour son expertise dans le traitement de maladies osseuses rares et douloureuses comme l’ostéogenèse imparfaite (OI), SHC-Canada encourage l’expérimentation de technologies novatrices. « C’est un endroit magique où les idées nouvelles et la créativité s’épanouissent – ​​un endroit qui correspond parfaitement à mon propre penchant créatif », souligne la professeure Tsimicalis. La narration occupe une place importante dans ses recherches, qui utilisent différents médias comme des bandes dessinées, des chansons et des vidéos humoristiques comme outils pédagogiques. Elle est particulièrement fière de son travail d’éditrice pour La machine à rêvesun roman à propos une jeune fille de 16 ans atteinte d’OI qui voit sa sœur cadette se fracturer la jambe dans un accident de ski alpin.

Le 26 avril 2024, avec le soutien du Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse, le professeur Tsimicalis a animé une Atelier de Réalité Virtuelle au SHC-Canada, avec la participation d’experts de premier plan en RV et en science de la mise en œuvre. Quatre-vingt-quinze professionnels de la santé ont assisté à l’événement, qui comprenait des présentations du professeur Tsimicalis, de Guillaume Fontaine, de Sylvie Le May et de Stéphane Bouchard.

Étant donné que la mise en œuvre de nouvelles technologies est un processus complexe qui nécessite le soutien d’une grande variété d’intervenants, la professeure Tsimicalis continue de travailler avec diligence à l’élaboration de politiques, de procédures et de ressources pour une intégration réussie de VR SHC-Canada. « Je crois fermement à la collaboration interprofessionnelle », affirme-t-elle. « Dès le début, nous avons mobilisé tout le monde, de haut en bas, des médecins, des infirmières et des professionnels paramédicaux jusqu’au personnel administratif, technique et de cuisine. »

L’adhésion des patients, des familles et du grand public a été essentielle au succès de la mise en œuvre de la RV au SHC-Canada. À cette fin, la professeure Tsimicalis a cherché des moyens créatifs de fournir aux parents et aux enfants des informations sur la RV dans des formats faciles à digérer. Par exemple, elle a publié deux livres pour enfants présentant l’utilisation de la RV, dont l’un a été réalisé avec l’aide de Miranda Harington, diplômée en sciences infirmières de McGill, et a dirigé la création d’un dessin animé éduquer les enfants sur les approches non pharmacologiques de la gestion de la douleur.

« La réalité virtuelle a changé la donne pour nos patients », conclut le professeur Tsimicalis. « J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »