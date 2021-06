Argentine vs. Paraguay – Rapport de match de football – 21 juin 2021

Lionel Messi et Angel Di Maria s’embrassent lors de la victoire 1-0 de l’Argentine sur le Paraguay lundi. Joedson Alves/EPA

L’Argentine a assuré sa place en quarts de finale de la Copa America lundi en battant le Paraguay 1-0 dans un match remarquable pour la 147e apparition record de Lionel Messi pour l’équipe nationale.

La victoire à Brasilia était la deuxième victoire 1-0 consécutive de l’Argentine dans ce tournoi et son 16e match sans défaite depuis sa défaite en demi-finale de la Copa America en 2019.

Cela leur donne sept points en trois matchs et les laisse en tête du groupe A, deux points devant le Chili, quatre devant le Paraguay et six devant l’Uruguay.

La Bolivie est dernière avec aucun point en deux matches, donc avec quatre des cinq équipes qualifiées pour les huit derniers, l’Argentine est sûre de progresser.

« Nous avons terminé mais nous devons continuer à nous améliorer », a déclaré le défenseur German Pezzella. « Nous avons eu une excellente première mi-temps, notre intensité n’était pas la même en seconde mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions de marquer. »

Le Paraguay n’avait jamais battu l’Argentine en 90 minutes en Copa America, une série qui couvre 25 matches, et ils l’ont affronté dès la 10e minute lorsque l’Argentine a pris l’avantage.

Alejandro Gomez a pris une passe délicieuse d’Angel Di Maria et a bu le ballon au-dessus du gardien de plongeon.

« La passe d’Angel était géniale », a déclaré Gomez. « Je devais juste mettre mon pied en dessous et le ranger. »

L’Argentine pensait avoir une seconde lorsque Junior Alonso a dévié un centre dans son propre filet sur le coup de la mi-temps, mais le but a été marqué par l’arbitre assistant vidéo (VAR).

Le Paraguay est sorti plus positif dans une seconde mi-temps changée, avec Miguel Almiron de Newcastle United toujours dangereux sur l’aile gauche.

Cependant, bien qu’ils aient profité de la majeure partie de la possession, ils n’ont pas pu en faire des occasions et font maintenant face à deux matchs difficiles contre le Chili et l’Uruguay.

Pour l’Argentine, Sergio Aguero a fait son premier départ international depuis novembre 2019 mais était anonyme à l’avant et ce sont Di Maria et Messi qui se sont démarqués.

La nuit où il a égalé le record de 147 matchs de Javier Mascherano sous le maillot bleu et blanc, Messi était très présent dans la moitié de terrain paraguayenne.

Lui et Di Maria ont tous les deux tiré des fautes de leurs adversaires qui ont fini par commettre 23 fautes contre les 11 de l’Argentine.