Argentine vs Mexique – Rapport de match de football – 26 novembre 2022

Lionel Messi a sauvé l’Argentine du bord de l’élimination de la Coupe du monde, marquant le premier but crucial lors d’une victoire 2-0 contre le Mexique au Lusail Iconic Stadium pour remettre les champions sud-américains sur la bonne voie pour atteindre les 16 derniers.

L’Argentine était frustrée par une équipe mexicaine têtue et physique jusqu’à ce que Messi produise un moment de magie, envoyant le ballon bas dans le coin du filet à 20 mètres à la 64e minute.

Avec l’impasse brisée et l’espace commençant enfin à s’ouvrir, Enzo Fernandez a inscrit un premier but brillant pour son pays à la 87e minute pour assurer les trois points vitaux.

Après une superbe défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture mardi, l’Argentine savait qu’une autre défaite contre le Mexique les verrait éliminés de la compétition tandis qu’un match nul laisserait leurs espoirs suspendus à un fil.

Mais grâce à deux moments magiques de Messi et Fernandez, l’un des favoris de l’avant-tournoi abordera son dernier match du groupe C à la deuxième place, à un point de son prochain adversaire, la Pologne.

Une victoire suffirait à garantir leur progression vers les huitièmes de finale, tandis qu’un match nul pourrait suffire en fonction du résultat de l’autre match restant.

Le Mexique, qui n’a encore offert que peu de choses pour aller de l’avant, n’a qu’un seul point lors de ses deux premiers matchs après un premier match nul et vierge contre la Pologne. Le Tri devra battre l’Arabie saoudite mercredi pour avoir une chance de terminer dans les deux premiers.

“C’était un match compliqué pour lequel nous nous élevons, car le Mexique a très bien joué”, a déclaré Messi à la télévision argentine. “En première mi-temps, on a joué avec intensité et en seconde mi-temps, on s’est un peu calmé et on est revenu à soi.

“Nous savions qu’aujourd’hui nous devions gagner, qu’une autre Coupe du monde commençait pour nous et nous savions quoi faire. Nous ne pouvons pas baisser la garde maintenant. Il nous reste toutes les finales à jouer, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous savions que la réponse de notre les fans seraient comme ça et je pense que nous nous sommes conformés. Nous sommes tous main dans la main depuis longtemps.”

La frappe de Lionel Messi contre le Mexique l’a mis à égalité avec Diego Maradona sur huit buts en Coupe du monde. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Avec la perspective d’une élimination de l’Argentine, les tensions étaient fortes sur et hors du ballon dans une première mi-temps décousue, mais avec les deux groupes de supporters créant une atmosphère électrique dans le stade. La foule de 88 966 personnes était la plus élevée lors d’une Coupe du monde masculine depuis la finale de 1994 au Rose Bowl en Californie (94 194).

La période d’ouverture n’a pas été à la hauteur de la facturation du match, aucune des équipes ne voulant engager trop de joueurs vers l’avant et à part un coup franc du Mexicain Luis Chavez à la neuvième minute qui a dépassé la bouche de but, il y avait peu d’occasions.

Le jeu de pression élevé du Mexique a étouffé la plupart des attaques de ses adversaires et le talisman argentin Messi, a eu du mal à trouver un espace de manœuvre dans un milieu de terrain encombré.

Mis à part un effort de Lautaro Martinez qui était loin du compte et un autre de Messi, l’Argentine était édentée devant.

Mais dans un coup dur pour le Mexique, le skipper Andres Guardado, un vétéran de cinq Coupes du monde qui jusque-là avait été une présence dominante au milieu de terrain, a dû être retiré blessé à la 42e.

Les Mexicains se sont tout de même procuré deux occasions de plus avant la pause. Alexis Vega a d’abord enroulé un coup franc par-dessus le mur pour que le gardien Emiliano Martinez le sauve et quelques minutes plus tard, il a lancé un tir au-dessus de la barre.

Les Sud-Américains semblaient plus déterminés après la pause mais n’avaient aucune chance réelle avant que leur capitaine de 35 ans ne les tire d’affaire avec son deuxième but du tournoi.

Le stade a de nouveau éclaté de joie avec la frappe tardive de Fernandez qui a scellé la première victoire de l’Argentine dans le tournoi et ravivé les espoirs de Messi d’un tout premier titre de Coupe du monde.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.