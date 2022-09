Argentine vs Jamaïque – Rapport de match de football – 27 septembre 2022

Lionel Messi a marqué deux buts sur le banc alors que l’Argentine a prolongé sa séquence sans défaite à 35 matches en trois ans en battant la Jamaïque 3-0 mardi soir lors d’un avant-dernier match d’échauffement pour la Coupe du monde à Harrison, New Jersey.

Julian Alvarez a donné l’avantage à l’Argentine à la 13e minute, tandis que Messi est sorti du banc à la 55e et a porté son total de carrière à 90 buts en 164 matches internationaux avec ses deux frappes.

Le sextuple joueur mondial de l’année, trois mois après son 35e anniversaire, a marqué sur un tir du pied gauche de 23 mètres à la 86e minute après une belle interaction avec Giovani Lo Celso, puis en a obtenu un autre sur un coup franc trois minutes plus tard lorsque il a été victime d’une faute d’ Adrian Mariappa juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Messi a été approché à deux reprises par des fans courant sur le terrain. Le premier à la 65e minute a été rapidement renversé et entouré de sécurité lorsqu’il s’est approché de Messi, et le second après que l’attaquant du PSG a marqué son premier but avec une sécurité à nouveau à l’écoute.

Messi a marqué quatre buts lors des deux échauffements de l’Argentine pour la Coupe du monde ce mois-ci, lui en donnant 16 pour sa carrière sur le sol américain.

Les fans ont éclaté en applaudissements moins d’une minute après le début de la seconde mi-temps lorsque Messi a marché avec ses coéquipiers dans un coin et a commencé à s’échauffer et la foule s’est levée et a rugi lorsqu’il est entré pour Lautaro Martínez et a pris le brassard de capitaine à Angel Di Maria.

Messi, qui a remporté son premier titre senior pour l’Argentine lors de la Copa America de l’année dernière, a dynamisé l’Argentine en seconde période et a forcé le gardien jamaïcain Andre Blake à effectuer deux arrêts en plongeon.

C’était une salle presque pleine à la Red Bull Arena d’une capacité de 25 000 places, et la foule, dont beaucoup portaient des rayures bleues et blanches Albiceleste maillots, ça ressemblait à un match à domicile en Argentine. Les annonces publiques étaient principalement en espagnol et les panneaux de ruban affichaient “Vamos Argentina!”

Alvarez a donné l’avantage à l’Argentine après que Nicolas Tagliafico soit passé du flanc à Martinez, qui a tourné autour de Leon Bailey pour ouvrir l’espace et s’est centré sur Alvarez, 22 ans. Il a dépassé Blake pour son deuxième but en 11 apparitions internationales.

En route vers sa 13e Coupe du monde consécutive, l’Argentine cherche à ajouter aux championnats remportés en 1978 avec Mario Kempes et 1986 avec Diego Maradona. L’Argentine a encore un match amical contre les Émirats arabes unis le 16 novembre à Abu Dhabi. Lors de la Coupe du monde au Qatar, l’Argentine ouvrira contre l’Arabie saoudite, qui a égalé les États-Unis 0-0 lors d’une exhibition mardi, puis affrontera le Mexique et la Pologne dans le groupe C.

L’Argentine compte 25 victoires, dont une sur tirs au but, et 10 nuls depuis une défaite 2-0 contre le Brésil lors de la Copa America le 2 juillet 2019.

L’entraîneur Lionel Scaloni a apporté huit changements à la formation de départ depuis la victoire 3-0 de vendredi contre le Honduras, classé 80e, à Miami Gardens, en Floride, en insérant Di Maria et Giovani Lo Celso. Emiliano Martínez a remplacé Geronimo Rulli dans le but.

Les Reggae Boyz, qui ont terminé sixièmes parmi huit nations lors du dernier tour de la région CONCACAF, ont joué avec des maillots sans nom, contrairement à l’Argentine. La Jamaïque a commencé une formation de premier choix lors de son premier match sous le nouvel entraîneur Heimir Hallgrímsson qui comprenait les joueurs de Premier League Michail Antonio, Leon Bailey et Bobby Decordova-Reid, ainsi que Blake, une vedette de l’Union de Philadelphie.