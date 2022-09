Argentine vs Honduras – Rapport de match de football – 23 septembre 2022

Lionel Messi a marqué un but à chaque mi-temps lors de la victoire de l’Argentine sur le Honduras à Miami. Sam Navarro-USA TODAY Sports

Lionel Messi a marqué deux fois et l’Argentine a dominé le Honduras 3-0 vendredi à Miami alors que l’équipe en vue de la Coupe du monde continue de peaufiner son jeu avant le prochain tournoi international au Qatar.

Messi était au centre de l’action dès le coup de sifflet d’ouverture, lançant une passe à Papu Gomez, qui a trouvé Lautaro Martinez pour une avance de 1-0.

Messi, 35 ans, a été victime d’une faute lourde à la 39e minute lorsque Deybi Flores, du Honduras, l’a percuté, l’envoyant face contre terre sur le gazon et tirant un carton jaune.

Les coéquipiers de Messi se sont immédiatement mis en face des joueurs honduriens et les équipes ont échangé des mots mais se sont arrêtés avant les coups échangés. Le capitaine argentin est resté dans le match.

Vers la fin de la mi-temps, Marcelo Santos a commis une faute sur l’Argentin Giovani Lo Celso et Messi a froidement inscrit le penalty pour un avantage de 2-0.

L’Argentine a gardé le pied sur l’accélérateur en seconde période, prolongeant sa séquence sans défaite à 34 matches.

Enzo Fernandez a volé le ballon à la 69e minute et il est tombé parfaitement sur Messi, qui l’a ébréché au-dessus de la tête du gardien de but pour le plus grand plaisir de la foule partisane au Hard Rock Stadium.

Déterminé à continuer à faire le show pour ses fans, Messi a tenté un tir sauté difficile dans les dernières minutes du match, mais il a raté la cible. La foule a néanmoins hurlé d’approbation.

La prochaine étape pour l’Argentine est un autre match amical, cette fois contre la Jamaïque mardi dans le New Jersey.