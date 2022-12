Argentine vs Croatie : mises à jour en direct des demi-finales de la Coupe du monde

Bienvenue à la couverture en direct de CTVNews.ca de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la Croatie.

Lionel Messi et Luka Modric poursuivent leur quête du seul trophée manquant dans leurs armoires à trophées respectives, l’Argentine espérant remporter la Coupe du monde masculine pour la première fois depuis 1986 alors que la Croatie ne l’a jamais remportée.

L’Argentine a perdu la finale 2014 contre l’Allemagne tandis que la Croatie a perdu la finale 2018 contre la France.

Le vainqueur de ce match affronte le vainqueur de l’autre demi-finale entre la France et le Maroc mercredi.

Le match de mardi est disponible sur CTV ainsi que sur TSN 1, 3, 4 et 5. Les hymnes nationaux commencent à 13 h 45 HE avec le coup d’envoi prévu à 14 h.

MI-TEMPS

L’Argentine est à 45 minutes de la finale de la Coupe du monde après avoir pris une avance de 2-0. La Croatie a semblé la meilleure équipe au cours des 30 premières minutes, mais il y avait un élément de malheur à la fois dans la décision de pénalité et dans la course d’Alvarez qui les laisse maintenant avec une montagne à gravir.

45′

La Croatie cherche à revenir dans le match mais un centre / tir de Juranovic est refusé par le gardien argentin Martinez. Pasalic ne peut pas faire grand-chose avec le rebond.

42′

C’est presque les rideaux pour la Croatie alors que la tête de Mac Allister sur un corner est destinée au fond du filet mais Livakovic sauve miraculeusement. La Croatie chancelle ici.

37′ BUT. L’ARGENTINE MÈNE 2-0

L’Argentine interrompt une attaque croate. Julian Alvarez récupère le ballon près de la ligne médiane et fonce vers l’avant, il continue, en dépasse un, puis un autre, un peu de chance en jeu, mais il est passé contre le gardien et termine. Un but solo spectaculaire fait rêver l’Argentine à la finale avant la mi-temps !

33′ BUT. L’ARGENTINE MÈNE 1-0

L’Argentin Julian Alvarez est mis au but et lors d’un face-à-face avec le gardien, Livakovic entre en collision avec lui après qu’une tentative de puce légère ait été dégagée de la ligne et que l’arbitre Daniele Orsato accorde un penalty. Lionel Messi le prend et ne se trompe pas, l’enterrant dans le coin supérieur droit. Sanction discutable.

30′

Modric envoie la Croatie en avant après une noix de muscade et avec le temps d’opérer, Perisic envoie une tentative de puce au-dessus de la barre.

27′

Mateo Kovacic réussit brillamment à retirer le ballon de Messi puis à échapper à deux Argentins qui cherchent à le faire tomber. Kramaric est renversé après avoir reçu une passe de Kovacic. Le coup franc ne sert à rien.

25′

Nous avons notre premier tir cadré. Enzo Fernandez envoie une frappe enroulée vers le poteau gauche de Livakovic et le gardien croate bloque la tentative assez confortablement.

21′

Messi renvoie une longue balle à un défenseur pour changer de jeu, puis reçoit le ballon plus tard et éclate pour une course avant de se faire intercepter une tentative de balle en profondeur. Cet ischio-jambier doit être très bien.

19′

Lionel Messi s’agrippe momentanément à son ischio-jambier gauche et ne bouge pas beaucoup après.

16′

La Croatie obtient le premier corner du match. Après quelques courtes passes, Juranovic envoie un centre mais Lovren passe à côté. Le défenseur argentin Cristian Romero reçoit un contrôle rapide du staff médical après un choc de têtes.

14′

Lionel Messi veut une faute sur le bord de la surface mais l’arbitre n’en a rien. Pendant ce temps, le défenseur croate Dejan Lovren envoie un long ballon à un Josip Juranovic au galop mais un défenseur argentin s’interpose.

dix’

Un peu d’émotion au cours des dernières minutes alors que les deux équipes sondent à la recherche d’espace.

5′

La Croatie centre dans la surface grâce à Ivan Perisic depuis la gauche mais elle est trop proche du gardien argentin Emiliano Martinez.

4′

Le milieu de terrain argentin Rodrigo de Paul envoie une balle en diagonale depuis la droite pour tenter de trouver un Nicolas Tagliafico banalisé mais le gardien croate Dominik Livakovic récupère facilement.

2′

L’Argentin Nahuel Molina poursuit un ballon de recherche sur la droite mais ne trouve pas de coéquipier avec un centre.

DÉMARRER

L’Argentine est dans ses rayures bleues et blanches traditionnelles tandis que la Croatie est en bleu marine. La Croatie démarre et nous sommes en route !

HYMNES NATIONAUX

Les supporters argentins sont au grand complet au stade Lusail et entonnent l’hymne national haut et fort.

Les supporters croates sont largement en infériorité numérique, mais ce n’est pas grave pour une nation qui a toujours dépassé son poids.

CALENDRIER

Avec le trio de milieu de terrain de rêve de la Croatie composé de Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic, l’Argentine est passée d’une formation 3-5-2 avec deux ailiers à une formation plus traditionnelle 4-4-2. Cet ajustement peut également être partiellement dû à l’absence de l’ailier gauche partant régulier Marcos Acuna en raison d’une suspension.

Nicolas Tagliafico remplace Acuna tandis que Leandro Paredes remplace Lisandro Martinez.

La Croatie a nommé un onze inchangé de l’équipe qui a battu le Brésil en quarts de finale.



ARGENTINE STARTING XI : Formation 4-4-2.



Gardien de but: Emiliano Martínez. Défenseurs: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico. Milieux de terrain: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister. Attaquants: Lionel Messi (c), Julian Alvarez.



CROATIE STARTING XI : Formation 4-1-2-3.



Gardien de but: Dominik Livakovic. Défenseurs: Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa. Milieu défensif: Marcelo Brozovic. Milieux de terrain: Luka Modric (c), Mateo Kovacic. Attaquants: Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Ivan Perisisc.