Argentine vs. Colombie – Rapport de match de football – 6 juillet 2021

Ce sera Lionel Messil’Argentine contre Neymardu Brésil lors de la finale de la Copa America, samedi.

L’Argentine a remporté sa demi-finale contre la Colombie 3-2 aux tirs au but après trois arrêts du gardien Emiliano Martinez. Le temps réglementaire s’est terminé 1-1 au stade Mane Garrincha de Brasilia mardi.

L’Argentine n’a pas remporté de titre majeur depuis 1993 lorsqu’elle a remporté la Copa America. A cette occasion, l’équipe a éliminé la Colombie aux tirs au but 6-5 en demi-finale après un match nul et vierge.

Le Brésil a battu le Pérou 1-0 lundi pour se qualifier pour la finale.

Il n’a fallu que sept minutes à l’Argentine pour ouvrir le score. Rodrigo De Paul a trouvé Messi dans la surface de réparation avec une passe en profondeur. La star a obtenu sa cinquième mention d’aide dans le tournoi avec une passe à Lautaro Martinez, qui a mis le ballon dans le coin droit devant le gardien colombien David Ospina.

Une Colombie plus agressive, menée par Juan Cuadrado, a touché la barre et le poteau en seconde période avant d’égaliser à la 61e minute avec Luis Diaz, qui a reçu le ballon à gauche de la surface de réparation argentine, a tiré presque sans angle pour battre Martinez.

La dernière grande opportunité dans le temps réglementaire est venue lorsque Messi a frappé le poteau droit d’Ospina à la 81e minute à courte distance.

Martinez a sauvé les clichés pris par Davinson Sanchez, Yerry Mina et Edwin Cardona dans la fusillade. Messi a converti son opportunité sur place et a été l’un des joueurs les plus joyeux des célébrations. Il brigue son premier titre majeur avec l’Argentine face aux favoris du Brésil.

En larmes, Martinez a déclaré après le match qu’il voulait affronter les Brésiliens en finale au stade Maracana.

« C’est une grande équipe, la favorite. Mais nous avons un excellent entraîneur, nous avons le meilleur joueur du monde et nous allons essayer de le gagner », a-t-il déclaré.