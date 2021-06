Argentine vs. Chili – Rapport de match de football – 3 juin 2021

Lionel Messi a marqué sur penalty lors du match nul entre l’Argentine et le Chili. Juan Mabromata – Piscine/Getty Images

Lionel Messi a marqué un penalty en première mi-temps pour les hôtes argentins avant le Chili Alexis Sanchez égalisé alors que leur qualification pour la Coupe du monde s’est terminée 1-1 jeudi.

Messi s’est converti sur place au milieu de la première mi-temps après Guillermo Maripan abattu Lautaro Martinez dans la boite. L’attaquant chilien Sanchez a égalisé à la 37e minute, terminant un retrait de Gary Medel.

gardien chilien Claudio Bravo a effectué un arrêt de classe mondiale pour maintenir le niveau des scores juste avant la mi-temps, faisant basculer un coup franc de Messi autour du poteau.

Le match à Santiago del Estero était la première compétition de l’Argentine depuis novembre et les deux équipes semblaient rouillées.

L’Argentine a avancé au fur et à mesure que le match avançait, mais l’arrière-garde du Chili était solide, même sans son milieu de terrain talismanique. Arturo Vidal, qui a raté le match après avoir contracté COVID-19.

Messi a presque arraché les trois points au cours des cinq dernières minutes mais n’a pas pu trouver un moyen de dépasser Bravo.

Ce match nul signifie que l’Argentine est invaincue à domicile contre le Chili en 35 matches et a disputé 12 matchs sans défaite depuis sa défaite contre le Brésil en demi-finale de la Copa America 2019.

L’Argentine est deuxième du groupe de qualification de l’Amérique du Sud à 10 équipes pour Qatar 2022 avec 11 points en cinq matchs, un point derrière le Brésil, qui affronte l’Équateur vendredi.

Le Chili est sixième, avec cinq points en cinq matchs.

Les quatre meilleures équipes se qualifient automatiquement pour le Qatar tandis que l’équipe classée cinquième se qualifie pour les éliminatoires intercontinentales.

Plus tôt dans la journée, la Bolivie a battu le Venezuela 3-1 à domicile et l’Uruguay et le Paraguay ont fait match nul 0-0 à Montevideo.